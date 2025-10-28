Diego Santilli cumplió su promesa de campaña y se rapó con el Gordo Dan

El diputado nacional reelecto por la provincia de Buenos Aires Diego Santilli cumplió este lunes su promesa de campaña y se rapó la cabeza al ras en vivo tras lograr el batacazo en las elecciones que ganó La Libertad Avanza.

El «Colo», como se lo conoce, se sometió al corte con la máquina «número 1» en el programa La Misa, conducido por el «Gordo» Dan en Carajo Stream. «La palabra y las promesas se cumplen. Ahora rapándome en @CarajoStream», tuiteó Santilli junto a una imagen del momento.

Invitados de lujo y corte a cargo de «El Tano»

El encargado de pasarle la máquina al «Colo» fue «El Tano» de Il Figaro, una reconocida barbería. El programa contó con la presencia de Karen Reichardt y Mariano Pérez de Break Point, quienes acompañaron el divertido momento. El propio «Gordo» Dan también se sumó al desafío y se rapó al ras.

La foto de Santilli con el pelo rapado y el tuit que compartió generaron una gran cantidad de interacciones y comentarios en las redes sociales.