Dolores Fonzi también apuntó contra Guillermo Francella: «Yo no trabajaría con un actor así»

Dolores Fonzi hizo declaraciones bastante fuertes contra su colega Guillermo Francella, al asegurar que “no trabajaría con él”.

Este comentario de Fonzi surge a raíz de la los dichos de Francella, quien aseguró que ve con una luz de esperanza los cambios que propone Javier Milei, tras lo cual varios actores salieron a cruzarlo por encontrarse en la vereda opuesta en cuanto su pensamiento político.

«No esperaba otra cosa, la verdad. Lo poco que conozco de él, no sé si está bueno…», aseguró la actriz, durante una entrevista con Intrusos.

«Nancy Dupláa fue la punta de lanza en esta manera de ver lo que dijo este actor, que se ganó un lugar con su talento, su trabajo y esfuerzo, pero que ahora no contempla el trabajo de otro. Lo deja medio afuera», agregó Dolores.

«Yo no trabajaría con un actor así, como directora voy a trabajar con alguien que me es fácil comunicarme. Con alguien que está tan en las antípodas de mi pensamiento… no sé qué puedo hacer», se sinceró Fonzi.

Qué había dicho Guillermo Francella sobre el gobierno de Milei

En Radio Mitre el actor expresó: «Estoy con la incertidumbre de ver cuando termina el goteo y empieza la gente a disfrutar un poco más de estas medidas». Además hizo referencia a las medidas económicas que tomó el Gobierno Nacional en los primeros meses de gestión: «Mantengo las esperanzas, las medidas eran necesarias y cumplió como dijo. Sabíamos que iba a haber una cirugía mayor».

«Después lo que iba a suceder con la oposición, con las leyes, la ley ómnibus, el DNU, sabía que iba a ver contraste pero a 100 días me parece que se sabía que esto iba a ocurrir», agregó el reconocido actor.

«Sigo con la esperanza de que esto, no sé con que inmediatez, pero se modifique a favor del pueblo», cerró Francella, en sus declaraciones radiales.

Tras las declaraciones de Francella: ¿Quiénes salieron al cruce?

Después de sus declaraciones, actores y actrices como Nancy Duplaá , María Valenzuela, Esteban Lamothe y Erica Rivas entre otros, salieron al cruce, por no estar de acuerdo con Francella.

Erica dijo que los dichos políticos de su excompañero en Casados con Hijos no la sorprenden porque: «él piensa de ese lado», mientras que Nancy opinó que hay que ser un poco más empáticos y más compasivos.

María Valenzuela durante una entrevista, donde se le consultó sobre qué opinaba respecto a los dichos de Guillermo Francella apoyando el gobierno actual, la actriz además de mostrarse en contra, relató la situación que atraviesa su hija por no poder recibir los medicamentos que le corresponde.

La reconocida actriz criticó al gobierno de Javier Milei y expresó: «Quiero denunciar que a mi hija, que tiene una enfermedad crónica por su ACV y tiene el carnet de discapacidad, le quitaron dos cajas de remedio que le sirven para todo el mes». También explicó que ella fue a retirar el medicamento y al llegar solo le dieron una sola caja: «¿Qué hacemos? le pregunto a Guillermo Francella, ¿que hacemos? mi hija no tiende medicación».

Por otro lado, Pablo Echarri remarcó que “no le extraña” la postura de su colega Guillermo Francella.