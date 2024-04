Cecilia Roth se sumó a la ola de críticas contra Guillermo Francella por su apoyo a las medidas de Milei

Desde que Guillermo Francella se mostró a favor de los recortes presupuestarios propuestos por Javier Milei, muchos de sus colegas emitieron duras críticas en su contra. El tema del desfinanciamiento de la cultura afectó de manera puntual a los actores y actrices argentinas, por lo cual varios de ellos arremetieron contra el destacado actor.

Dolores Fonzi realizó, en las últimas horas, declaraciones apuntando contra el protagonista de «El encargado«, ya que su colega está «en las antípodas de su forma de pensar«. Ahora quien también se despachó contra el actor y contra el presidente fue Cecilia Roth.

Según lo publicado en Diario Show, la reconocida actriz Cecilia Roth se expresó contra su colega Guillermo Francella y el gobierno por los recortes presupuestarios que afectan a la cultura en Argentina. Sus declaraciones fueron contundentes y se produjeron en el marco de la entrega del Premio Platino de Honor.

Cecilia Roth se llevó un reconocimiento por su trayectoria al obtener el Premio Platino de Honor. En ese contexto, el equipo de «A la tarde» (América) entrevistó a la expareja de Fito Páez y le consultaron sobre la lectura con respecto al odio a los artistas por creer que se llenan los bolsillos con la plata del Estado. «Sí, que somos parásitos del Estado. La verdad es que es muy fácil, desde las redes y en la posverdad, hacerle creer a muchísima gente con una frase simplísima que somos los culpables de que los chicos en Chaco no coman«, introdujo la actriz.

«Le pasó a Lali y le pasó a mucha gente que es nombrada por el señor Presidente, que no sería ese el lugar que debería ocupar», sentenció, respecto a las fuertes acusaciones de las que fue víctima la cantante. » Tenemos que tener una enorme resistencia al desconocimiento absoluto y al terrible accionar contra la cultura argentina. Se han cerrado, se están desmantelando todos los organismos e instituciones que ayudan a fomentar el cine. El otro día se cerró la parte de fomento del INCAA y dejar sin trabajo a familias que luego van a terminar en la pobreza absoluta«, agregó.

Cabe señalar que el lunes 22 de abril, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) oficializó el cierre de algunas de sus áreas y suspendió a su personal hasta nuevo aviso. Según el gobierno, el cierre busca una » reorganización interna» del organismo, dada la reducción del presupuesto que percibe el sector cultural.

«Yo quisiera saber donde está el éxito aquí, hay una confusión porque se dice que es un gobierno que tiene mucho éxito«, preguntó Roth, irónica. Y, con respecto al apoyo de Guillermo Francella ante las medidas del ajuste presupuestario, expresó: » Me extrañó. ¿No se da cuenta de lo que está pasando? Porque uno puede tener la ideología que quiera, pero si pertenecés a un colectivo, que es el de actores y actrices, y hacés cine y no te das cuenta que hay un desmantelamiento de todo lo que nos ayudaba a que nuestro cine tuviera y tenga el crecimiento de los últimos años… Más allá de lo ideológico, ¿no te das cuenta?».

Siguiendo con su reflexión sobre el pensamiento del ex «Casados con hijos», concluyó: » Me pareció muy arriesgado decir una cosa así, con tus compañeros y compañeras. Me pareció como un despegue raro de un colectivo que está sufriendo mucho».

Qué había dicho Guillermo Francella sobre el gobierno de Milei

En Radio Mitre el actor expresó: «Estoy con la incertidumbre de ver cuando termina el goteo y empieza la gente a disfrutar un poco más de estas medidas». Además hizo referencia a las medidas económicas que tomó el Gobierno Nacional en los primeros meses de gestión: «Mantengo las esperanzas, las medidas eran necesarias y cumplió como dijo. Sabíamos que iba a haber una cirugía mayor».

«Después lo que iba a suceder con la oposición, con las leyes, la ley ómnibus, el DNU, sabía que iba a ver contraste pero a 100 días me parece que se sabía que esto iba a ocurrir», agregó el reconocido actor.

«Sigo con la esperanza de que esto, no sé con que inmediatez, pero se modifique a favor del pueblo», cerró Francella, en sus declaraciones radiales.