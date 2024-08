Edith Hermida se confesó en «La noche perfecta»: “Adrián Suar es mi amor imposible”

Edith Hermida estuvo como invitada al programa “La noche perfecta”, que conduce Sebastián Wainraich en eltrece y reveló la atracción que siente por Adrián Suar.

Edith Hermida sobre Adrián Suar: “Me lo crucé una vez en los Martín Fierro y me hizo un guiño

“Un amor imposible”, le preguntó el conductor y la panelista de “Bendita” contestó: “Pienso que nada es imposible, pero Adrián Suar”.

Leticia Siciliani, ex cuñada de Suar, forma parte del programa y pidió que lo llamaran en vivo, entonces Edith recordó que una vez lo vio y sintió que le había tirado onda: “Me lo crucé una vez en los Martín Fierro y me hizo un guiño… Yo lo veía en ‘Pelito’, soy cholula. Quería ir a verlo al teatro… No tiene onda conmigo, yo tengo onda con él”.

“¿Le puedo mandar un audio ahora?”, preguntó Wainraich, pero Hermida dijo que le daba vergüenza. “Vos querés que te levanten en ‘Bendita’. Eliminá el audio”, pidió entre risas.

Edith Hermida elaboró una «lista de chongos»

Edith también se animó a la “lista de chongos”, donde tuvo que clasificar a los hombres en las categorías “novio, amante o padre de tus hijos”.

“Gustavo Bermúdez novio, Luciano castro amante, Joaquín Furriel novio, Rodrigo de Paul no me gusta mucho porque hace chistes todo el tiempo, sería una noche. Beto Casella mi marido, Peto Menahem padre de mis hijas, Bebe Sanzo lo veo como mi papá, es como el sabio”, contestó Edith.