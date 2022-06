La inesperada confesión de Edith Hermida ante Andy Kusnetzoff

El piso de «PH: Podemos Hablar», conducido por Andy Kusnetzoff en Telefe, da la comodidad necesaria para confiar algunos secretos ante la pantalla de televisión.

Por eso, anoche Edith Hermida se sinceró y se animó a contar que se encuentran en crisis con su marido, Roberto Fernández, aunque por el momento no hay divorcio en puerta.

Según el relato de la conductora, ambos se mantienen distanciados a pesar de vivir bajo el mismo techo, y por el momento no pueden determinar cuál será el futuro de la pareja.

La panelista de «Bendita» contó que ambos «la están remando», pero por el momento ella elige viajar con su mamá, su hermana o su hija para distraerse.

Ante la consulta de Andy, Edith contó que su vínculo con «Batata» es dudoso. «Me voy de vacaciones sola. Convivo con mi ex pero no es mi ex. Dormimos en habitaciones separadas», señaló.

Todo indicaría que la pareja podría estar llegando a su fin, tras un matrimonio de 18 años.