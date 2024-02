Así fue la pelea entre Edith Hermida y Eliana Guercio en el programa de Santiago del Moro

En Intrusos, el programa de América TV, contaron cómo habría sido el duro cruce entre Edith Hermida y Eliana Guercio. La fuerte discusión terminó con la renuncia de la pareja de Sergio «Chiquito» Romero al programa radial El Club del Moro.

Según detalló Guido Zaffora, todo comenzó la semana pasada, más precisamente el miércoles y fuera del aire. «Edith le hace una observación a Gercio con respecto a un comentario que había hecho en Gran Hermano”, comenzó relatando el periodista.

“El comentario de Gercio en el aire era que solo había que ser linda para estar en televisión, que es lo único que a la gente le importa», añadió Guido, respecto del origen de la pelea.

“Entonces Edith Hermida la cruza a Gercio y le dice… ‘vos no podés estar diciendo esto en un medio, no está bien’. Y me dijeron que se lo dijo de una manera que a Eliana no le gustó nada”, reveló Zaffora.

«Cuando Edith le dijo eso, me dicen que Guercio entró en cólera y le dijo ´vos sos una maleducada´, agarró sus cosas y ahí es cuando se va», cerró el periodista sobre el conflicto.

Fernanda Iglesias denunció a Roberto Pettinatto

Fernanda Iglesias impactó con su testimonio contra Roberto Pettinatto, a quien acusó por abuso sexual cuando ambos trabajaban en «Duro de Domar». «Cuando todas salieron a contar, lloré tres días seguidos» indicó la periodista en LAM, programa en el que estaba como invitada Amalia Granata.

Todo comenzó con un informe del programa de Ángel de Brito, donde refrescaron una nota de Amalia Granata con Ernesto Tenenbaum, en el que Tamara Pettinatto es columnista. «Si yo hablara…» indicó la rosarina sobre el padre de la panelista, quien agregó «yo escuchaba gemidos placenteros. He visto actitudes de mujeres, que denunciaron ser acosadas, que…»

Ante esa aseveración, Fernanda Iglesias cruzó a Granata por su experiencia con Roberto Pettinatto luego de que la diputada le dijera «pero vos fuiste novia de Roberto». «Yo no fui su novia, fui acosada por él» la corrigió la periodista.