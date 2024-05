Alejandro Lerner y Adrián Suar revelaron cómo nació el tema «Volver a empezar» que fue un éxito

En una emotiva entrevista en «Almorzando con Juana» con Juana Viale, Alejandro Lerner y Adrián Suar compartieron la historia detrás del icónico tema «Volver a empezar«.

Suar, gerente de programación de eltrece, recordó cómo la canción surgió durante la producción de la telenovela «Rodolfo Rojas,» protagonizada por Carlos Andrés Calvo.

Inspirado en una conversación con Suar sobre la trama de la novela, Lerner compuso la canción inmediatamente después de finalizar la llamada. Al día siguiente, presentó la canción a Suar, quien exclamó: «¡Sos un hijo de p…!«.

«Volver a empezar» se convirtió en un himno de resiliencia y esperanza, reflejando la capacidad de la Argentina para superar adversidades y comenzar de nuevo.

Fuerte cruce entre Alejandro Lerner y Adrián Suar

En una parte del programa, ambos protagonizaron un intenso cruce por el rol del estado sobre la cultura argentina en medio de la crisis económica que atraviesa el país.

“Parte de la voluntad de hacer. De los que hacemos y de los que están esperando que otros hagan para solucionarnos la vida, por impedimentos o porque culturalmente ya estamos jodidos y estamos esperando que nos pongan la papita en la boca”, señaló Alejandro Lerner.

“Yo admiro los que tienen esa capacidad y cuentan las cosas que hacen. Él en pandemia dijo streaming y generó una carrera a través de eso. Él actuar, escribir. Manifestar como un hecho mágico que esto va a estar y de pronto se empieza a materializar. Si todos pudiéramos tener eso”, disintió el productor.

“Lo que está diciendo Lerner es darle herramientas a la gente para que puedan creer en ellos y no esperar del Estado. Me da esa sensación“, sostuvo Luis Piñeyro en Editando tele. Mientras que Álvaro Norro apuntó contra la “sobre ayuda del Gobierno Nacional”. “Lo vimos con los planes con gente que no lo necesitaba”.