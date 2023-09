El asombroso percusionista que sorprendió con instrumentos reciclados en Got Talent Argentina

Ramiro Martín Soler Pérez, el artista callejero de San Juan, tuvo elogios de todo el jurado de Got Talent Argentina. Foto: Captura Telefé

En Got Talent Argentina, hay participantes que llegan con propuestas que sorprenden al jurado compuesto por Emir Abdul, La Joaqui, Abel Pintos y Florencia Peña. Fue el caso de Ramiro Martín Soler Pérez, un artista callejero que deslumbró a todos con un set de percusión reciclable. También la performance fue celebrada por Lizy Tagliani.

El músico es oriundo de San Juan y radicado en Villa María, Córdoba. Contó que desde muy chico empezó su experiencia como baterista.

En el programa relató que todos los fines de semana en Paseo de Güemes y durante la semana en la peatonal de Córdoba capital.

«Hago percusión con cosas reutilizadas. Este proyecto se llama Baldería, por el balde. Es música electrónica y un poco de trap, por así decirle«, explicó a los integrantes del jurado.

Tras su presentación recibió elogios. «Me pareció muy creativo y distinto. Entré en tu viaje, me parece hermoso e inspirador que nos estés contando que a final de cuentas es cuestión de creer en uno, creérsela. Te felicito», dijo Florencia Peña.

Por su parte, Emir Abdul también ponderó la audición del participante.»Ramiro, sos un artista. Conecté con vos, con lo que estabas haciendo que era mucha magia. Está genial que puedas conectar con nosotros, con los que están en su casa y que puedas dar el mensaje de que podés vivir de esto porque vos te lo propusiste», le dijo el bailarín.

La Joaqui le consultó la elección de los instrumentos con elementos reciclados.»Bateristas hay dos millones. Me encantaría ser baterista en una superbanda y no tocar más en la calle, que también tiene sus miles de cosas. Pero respeto a la calle al igual que a un escenario, para mí es lo mismo. Con la batería no podía vivir cómodamente y con esto sí, así que le di para adelante«, explicó el participante de San Juan.

Abel Pintos destacó a un artista callejero en Got Talent Argentina

En la devolución al percusionista, Abel Pintos le remarcó una de sus características.»Quiero destacar tu nobleza. No estoy seguro de que hayas venido a mostrar un talento, eso lo tenés claro y sos un percusionista espectacular. Creo que viniste a dar un mensaje de superación y de encontrar la oportunidad, pero sobre todo de creatividad, de ser noble con lo que hacés y lo que hoy te está dando vida«, recalcó el músico.

«Si venías con un set de percusión ibas a estar aún más a favor porque sos un muy buen percusionista», agregó el cantautor.

En el final, todos los integrantes del jurado votaron a favor de que pase a los cuartos de final del programa.