Got Talent Argentina: quién es Agustina, la prima de Marcos Gonocchio que conmovió al jurado

Got Talent Argentina, el nuevo reality de entretenimiento que lanzó Telefe y que cuenta con la conducción de Lizy Tagliani, sumó una nueva emisión este martes y la emoción, que ya ha caracterizado al ciclo, no estuvo ausente.

En esta ocasión fue Agustina Ginocchio, una joven salteña de 27 años, quien con su voz hizo vibrar al jurado y al público presente, que no dudó en ovacionarla una vez que terminó su actuación en el escenario.

La cantante es prima, nada más ni nada menos, de Marcos Ginocchio, actual ganador de Gran Hermano y paradójicamente apodado como «el primo» por sus compañeros dentro de «la casa más famosa del país«.

Según ella mismo explicó, a lo largo de su carrera artística participó también en óperas y zarzuelas, mientras que en la actualidad se dedica al pop y rock lírico, géneros que precisamente interpretó en el programa de este martes.

Luego de su presentación, el jurado, compuesto por Florencia Peña, Emir Abdul, Abel Pintos y La Joaqui, se mostró conmovido por la actuación de la joven, oriunda de la provincia de Salta.

El cantante bahiense, al que se lo vio emocionado por la presentación de Agustina, destacó su «trabajo consciente, valiente y dedicado» y consideró que es «muy difícil pulir el talento que uno puede predecir tener«.

“Estoy muy enojado, contigo porque terminaste de cantar y quería que siguieras cantando«, le comentó por su parte Emir, reconocido bailarín, generando el apoyo del público.

Got Talent Argentina: un guitarrista llegó engañado por su nieto y emocionó a todos

Un emotivo momento se vivió este lunes en Got Talent Argentina cuando Samuel Jonhson Morales, un maestro marplatense de la guitarra, llegó al escenario de la mano de su nieto Alexis Gabriel, quien lo llevó engañado al casting del programa para que lo vean tocar la guitarra. De esa manera, pudo cumplir su sueño.

La profunda y cariñosa conexión entre nieto y abuelo, y el talento y el carisma del guitarrista emocionaron al jurado compuesto por Florencia Peña, Abel Pintos, La Joaqui y Emir Abdul, quienes le hicieron elogiosas devoluciones y dieron su aprobación para que continúe en la próxima etapa de Got Talent Argentina.

Al momento de presentarse, Samuel, vecino del barrio Faro Norte de la ciudad, confesó: «Estoy acá producto de un engaño cuando me sacó de casa, vi que me llevó a un lugar que yo conozco, donde toqué muchas veces. Pero vi mucha gente. Para hacerla cortita, cuando me di cuenta cuando tenía colgado en el cuello el número 2600«.

Abuelo y nieto tocaron la guitarra juntos y demostraron también una gran conexión sobre el escenario: «Estoy tan agradecido a la vida por tener a mi abuelo vivo«, expresó Alexis emocionado.