El casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala: organizado por Claudia Villafañe y con pastelería de Damián Betular

La cantante y modelo Oriana Sabatini y el campeón de la Scaloneta Paulo Dybala darán el sí este 20 de julio. Celebrarán su boda en el exclusivo predio Dok Haras, ubicado en Exaltación de la Cruz.

Es uno de los lugares favoritos para casarse de las celebridades: Manu Urcera y Nicole Neumman dieron el sí en dicho lugar, al igual que Cande Tinelli y Coti Sorokin. En esta ocasión especial, los invitados se delitarán con los vinos de Leandro Paredes, la pastelería de Damipán Betular y la boda tendrá dos cambios de look.

En el canal de streaming Olga, Sabatini contó que la ceremonia estará a cargo del mismo cura que casó a sus padres, Osvaldo Sabatini y Catherine Fulop. “Vamos a hacer el vals, voy a entrar con mi papá y nos va a casar el cura que los casó a ellos. Fue el cura de mi colegio. Simbólicamente quería que fuera la misma persona que los casó a mis papás. Es alguien súper cercano a nosotros” comentó la joven.

También aclaró que la ceremonia será por la tarde y no la noche, debido que se realizará en julio. «Como es invierno queremos que haya un poco de sol. Queremos aprovechar lo lindo lugar, que es un campo enorme y abierto” contó.

“Va a haber shows. El que yo elegí, porque nos pusimos de acuerdo para elegir uno cada uno (con Dybala), no sé si es top, para mí es lo más top, pero es lo que yo quise desde que soy muy chica. Yo quería que en mi casamiento tocara esta persona” comentó Oriana, dejando en suspenso quien tocará en su boda.

Betular y Villafañe: dos de las figuras más importantes del casamiento

La modelo también contó que Claudia Villafañe es la wedding planner del evento, aunque no aclaró si también se encargará del catering. Lo que si reveló la novia es que Damián Betular será el encargado de la torta y la pastelería.

«Casi me desmayo de la emoción cuando Clau (Villafañe) me lo dijo. Nunca había pensado tanto en la torta y todo el mundo me preguntaba a mí por eso. A mí me gusta un poco clásica -blanca- y por dentro tiene que ser chocolate y dulce de leche” contó Sabatini en Sería Increíble, programa del que dicho pastelero es integrante.

También adelantó que los vinos del amigo de su futuro marido, Leandro Paredes, estarán en la boda para que disfruten los invitados.

¿Quién vestirá a los novios?

La novia tendrá dos cambios de look. Usará un vestido para la ceremonia religiosa y otro para la fiesta. «El primer vestido ya lo tengo, pero me gustaría tener dos para ponerme uno cómodo y perrear tranquila, y me lo quiero hacer acá” expresó Oriana sus ganas de encontrar un diseñador argentino.

Por su parte, también se especuló mucho acerca de la lista de invitados y si los jugadores de la scaloneta estarán presentes. «Sí, creo que sí. ¿Aunque soy sincera? Empezamos a hacer la lista en noviembre del año pasado. Yo no la volví a ver, así que no sé quién viene y quién no viene. Yo le dije a él que se encargue, porque seguramente tenga menos invitados que yo” dijo Sabatini.

