Flor Vigna y Luciano Castro se volvieron a encontrar: «Lloramos mucho»

En el programa de ayer viernes de LAM, Fernanda Iglesias dio detalles de un encuentro entre Flor Vigna y Luciano Castro. La última vez que ambos se habían visto había sido en el mes de enero, antes de que ella se fuera de viaje al Sur y él comience su temporada de teatro.

Según lo expuesto por la panelista de Ángel De Brito: «Este miércoles él fue a a la casa de ella para llevarse sus cosas, fue un momento terrible. Hablé con ella hoy, me dijo ‘lloramos mucho, yo lo quiero mucho a él pero no estoy para volver’. Parece que el querría volver pero ella no, no quiere», explicó la angelita.

Y destacó: “El parece que lloro mucho, se abrazaron llorando pero no se besaron, me lo aclaró». Además, un dato revelador fue la decisión que Flor tomo luego de esta visita.

«Después de ese momento terrible que vivió, Flor Vigna se fue a tatuar toda la panza”, expuso Fernanda y detalló que se trató de un tatuaje con cosas significativas para la artista con respecto al año que vivió.

Sabrina Rojas y Flor Vigna «cerraron el capítulo» del enfrentamiento por Luciano Castro

Luego de varios días en los que se convirtieron en protagonista por los fuertes cruces de declaraciones que brindaron en distintos medios, Flor Vigna y Sabrina Rojas decidieron dirimir sus diferencias en una charla privada y compartieron con sus seguidores algunos detalles de esa charla.

Le pusimos lo mejor de nosotras, nos escuchamos, decidimos arreglar todo y cerrar el capítulo como nos merecemos: entendiéndonos y aprendiendo de la situación.