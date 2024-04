Wos contó como surgió la colaboración con el Indio Solari: «Cuando escuché la voz del Indio entrando en el tema, se me heló la sangre»

En diciembre del año pasado, el Indio Solari sorprendió a todos contando que estaba preparando un tema con Wos. La noticia emocionó mucho a los fanáticos, quienes esperaban muy ansiosos la colaboración desde que Wos reversionó un clásico de Los Redondos.

«Quemarás» tuvo un muy buen recibimiento y a dos semanas de su lanzamiento sigue estando en tendencias musicales de Youtube. Valentín Oliva (Wos) es un gran fanático de Los Redondos y del rock nacional en general por lo que para él fue muy emotiva esta colaboración.

Así se lo contó el rapero en Urbana Play . “El Indio siempre fue una de las grandes inspiraciones para escribir, sobre todo en esta etapa, y para mí fue una emoción muy grande. Él es alguien muy fuerte para nuestra identidad» dijo el músico.

«Todavía me cuesta analizar lo que pasó, porque es más una emoción lo que me pasa con su música. Por eso la primera vez que escuché la voz del Indio entrando en el tema, se me heló la sangre. Fue un momento muy especial” expresó Wos.

El cantante también contó cómo fueron sus primeros intercambios con el Indio. Todo comenzó cuando quiso «samplear» el riff de Luzbelito, canción de Patricio Rey, en su tema Luz Delito, una de sus canciones más exitosas. “Peter, mi manager, le mandó hace unos años unas maquetas en las que estaba trabajando porque quería usar el riff de Luzbelito» comenzó a contar.

«Yo lo quería matar, porque era una maqueta, en la que yo cantaba cualquier cosa y estaba todavía sin terminar. Pero la respuesta fue positiva y después nos mandó el libro de la biografía y después fui a conocerlo y se fue dando” afirmó Oliva.

La idea para «Quemarás» surgió en la Patagonia.

Valentín relató que la colaboración se comenzó a componer mientras viajaba con Evlay, su productor de confianza, por el sur de nuestro país. «Estábamos medio en pedo, él con la viola… Y aparecía mucho en Indio en nuestras conversaciones. Empezamos a tirar, a tirar, a cantar. Y el estribillo nació ahí» afirmó.

Luego, dijo cómo se animó a pedirle al icono del rock nacional que se suba al tema. «Estaba el sueño de hacerlo, pero no soy muy mandado de lanzarme en esa. Después tuvimos un encuentro y él me mostró sus maquetas. Entonces ahí fue donde yo le mostré el tema” dijo.

Sin embargo, contó que para grabar «Quemarás» tuvieron que grabar las voces por separado.

“Nos vimos en ese momento y nos vimos después, con el tema cerrado. En el medio, él fue grabando y fue mandado tracks. Y fue muy generoso en lo que terminó aportándole al tema. Le dio mucho valor en su tiempo, también. Y escribió toda una parte en el medio” concluyó el intérprete de «Canguro».