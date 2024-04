Gran Hermano: El reclamo de Furia que dejó a Mauro llorando

Desde que Mauro Dalessio ingresó a la casa de Gran Hermano el participante fue muy codiciano por las hermanitas, ya que llamó mucho al atención por sus atributos físico. Muchas mostraron su interes en el jugador, sin embargo, quién se ganó su corazón fue Juliana «Furia» Scaglione.

Desde hace semanas que los jugadores vienen compartiendo noches de pasión y momentos intimos. A pesar de esto, muchos de los espectadores del certamen señalaron a Juliana por algunos comentarios que hizo sobre el desempeño sexual de Mauro y sobre su físico.

Ahora, parece que el vínculo esta al borde del colapso. Así se lo contó Furia a Emmanuel, su nuevo aliado adentro de la casa. Según dijo la jugadora, se animó a hacerle un importante planteo a Mauro

«Él me dijo ‘yo me quiero llevar bien con todos, además de que esté con vos’ y le dije, te entiendo, pero eso es personal tuyo, a mi no me sirve estar con un pibe que está metido con ellas cuando yo estuve toda la noche sola” expresó Juliana.

«A mi no me sirve estar con un pibe que está metido con la vizcachera cuando yo estuve ayer toda la noche sola y vos me dejaste sola, te fuiste a otro lado» contó la participante, haciendo referencia a que Mauro durmió en el cuarto donde están Catalina y Virginia.

«Es la tercera llamada de atención que tenés conmigo de cómo te moves acá saliendo del cuarto. Entonces, si querés tener sexo es sexo y ya y sino no tengamos nada porque a mí si me afecta adentro del juego lo que hacés, no me gusta» le advirtió a Dalessio.

El comentario de Furia que hizo llorar a Mauro

También contó una fuerte reacción que tuvo Mauro ante su reclamo. «Le dije gil de mierda, falso, de todo. No es que me fui de boca pero sentí lo mismo que hizo Manzana en un momento, que quiere caerle bien a todo el mundo. Ahí se puso a llorar y me dijo ‘yo no quiero perder esto que tengo con vos, yo te quiero un montón» contó Furia.

«Nunca me pasó en la vida que un pibe que me conoce hace un mes lloré porque yo le quiero cortar. Pero, no es malo lo que hago, es sano» confesó sorprendida Scaglione.

“Llegamos a conclusión de que él va a cambiar esas cosas, en realidad yo le quería cortar, porque por estrategia es lo más piola para que se pueda quedar un poco más, ahora, si esta haciendo esto, la gente lo va a ver y me va a venir a gritar porque va a ver su juego falso” concluyó.