VIDEO: La ovación a Rodrigo De Paul en un recital de Tini, y sus emotivas palabras

La alegría de Argentina campeón mundial, tras la consagración en Qatar 2022, no se detiene. El jueves uno de los integrantes de la Scaloneta, Rodrigo De Paul asistió a un recital de su pareja, Tini Stoessel, y recibió la ovación del público.

El deportista subió al escenario en el Campo Argentino de Polo y enseguida recibió el cariño del público.

Cuando la artista pidió que se lo reciba y se lo vio en la pantalla, los aplausos fueron inmediatos y empezaron a entonar «Dale campeón».

“Te amo”,le dijo Tini. El futbolista ya en el escenario y ambos con la camiseta Albiceleste. levantó una copa réplica de la obtenida en Qatar. El público vibró y se hizo sentir con gritos y aplausos. Además sonó el Himno Nacional.

Con un micrófono en la mano, el jugador de la Selección le habló a los presentes y les agradeció todo el apoyo.«Les voy a contar por qué amo a esta mujer», dijo.

Narró lo importante que fue para él la cantante cuando Argentina cayó ante Arabia Saudita, por su apoyo y además no dudó en viajar a Qatar.

“La amo con todo mi corazón y me enseña todos los días a ser mejor, me enseña a trabajar, a no rendirme y creo que también una partecita de lo que he logrado se lo debo a ella porque en el peor momento apareció para darme mucho luz y mucho amor, asi que te agradezco y te amo. Te mereces esto y todo lo que te pasa”, expresó el actual jugador del Atlético de Madrid hacia su novia.

