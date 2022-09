El conmovedor mensaje de Esteban Bullrich en redes sociales, antes de ser internado

El exsenador Esteban Bullrich permanece internado en terapia intensiva desde este miércoles por la tarde, cuando presentó complicaciones respiratorias y debió ser llevado de urgencia al hospital Universitario Austral.

La situación se complejizó debido al cuadro de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) que atraviesa, condición que afecta a Bullrich desde inicios de 2021 y que lo obligó a retirarse de la escena política para atender su salud.

Se conoce públicamente que el referente de Juntos por el Cambio es muy religioso y, además de la fundación que armó para concientizar sobre su enfermedad, se refugió en ella y en su familia para dar batalla al cuadro neurodegenerativo.

Por eso, no sorprendió el mensaje que dejó en redes sociales en las últimas horas, antes de ser internado en Terapia Intensiva, pero que finalmente tomó otra relevancia en este contexto.

«Rezo porque estoy indefenso. Me surge la necesidad despierto o dormido. No lo cambia a Dios. Me cambia a mí», publicó días atrás el exministro de Educación, citando así al escritor británico Clive Staples Lewis, autor de Las Crónicas de Narnia.

Si bien el mensaje se viralizó rápidamente, llamó la atención que la publicación fue borrada de su perfil oficial en las últimas horas. Sí permanecen los mensajes políticos del referente del PRO.

Tras ser ingresado en el centro de salud en las últimas horas, el dirigente del PRO fue sometido a una «traqueotomía percutánea» por medio de la cual se inició la «ventilación mecánica».

Su sorpresiva internación generó que referentes del arco político le enviaran saludos y buenos deseos, a través de redes sociales, para acompañar el mal momento que el hombre enfrenta.