El día que Ventura le regaló un CD de Panam al Papa: la historia que volvió a circular tras su muerte

Poco tiempo después de la asunción del papa Francisco, varios argentinos viajaron al Vaticano para saludarlo y para pedir su bendición. Uno de ellos fue el periodista Luis Ventura, que tuvo la suerte de verlo en el año 2014.

Luis Ventura, el CD de Panam y un encuentro inolvidable con el Papa Francisco

Con motivo de la muerte del Papa, Ventura recordó la foto que circuló por varios portales y programas de televisión hace más de diez años porque se lo ve entregándole un regalo muy particular: le llevó un CD de Panam.

Por ese entonces, Ventura se encontraba trabajando junto a la animadora infantil y formaba parte de sus shows con su personaje de ogro.

“Adiós amigo Francisco… Te voy a extrañar”, le dedicó el conductor de “Secretos Verdaderos” a Francisco en el posteo que generó variadas reacciones por parte de sus seguidores.

Al regresar de su viaje a Roma, Ventura había contado cómo vivió esa experiencia junto a su familia: «Fue muy emocionante. Vinimos con Estelita (su exmujer) en plan de trabajo pero terminamos con un viaje de fe».

Sobre el CD de Panam, explicó que se lo dio al Papa para cumplirle el sueño a la artista: «Para Laura (Franco, Panam) era muy importante. Ella es muy creyente y su sueño era que le llevara el CD, por lo cual, lo hice. Cumplí su sueño».

La animadora infantil se emocionó hasta las lágrimas al ver lo que había hecho Ventura: «¡Cuando lo veo a Luis dándole mi CD al Papa no lo podía creer! Me hizo llorar de la emoción. Más allá de los chistes, me demostró lo que es él como persona».