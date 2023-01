El engaño de Julieta a Gran Hermano que fue descubierto en redes sociales

Lo que hagan los participantes de Gran Hermano 2022 es muy seguido de cerca por los televidentes. Hace pocos días, Julieta Poggio contó que cumple 21 años el próximo lunes 9 de enero y le hizo una petición a la producción. Pero luego se descubrió que hubo un engaño

«Quería venir a hacer negocios con vos”, le dijo la participante a Big Brother en el confesionario. “Dado que no quedé nominada, se viene mi cumple, es el lunes 9 de enero. Yo nunca te pido nada y yo amo mi cumpleaños. Me encanta festejar mi cumple”, comenzó la participante.

“Cumplo el 9 de enero y nunca hay nadie para festejar mi cumpleaños. Están todos de vacaciones. Es muy frustrante, siempre quise festejar mi cumple y no puedo. Siempre tuve la ilusión de tener una pool party, pero ¿qué pasa? Nunca tengo invitados y tampoco tengo pileta. Sería como mi sueño frustrado. Y esta es la primera vez donde vivo en una casa con pileta y aparte invitados no van a faltar porque van a estar obligados a venir, y no creo que tengan nada mejor que hacer”, agregó. “¿Qué decís? Lo vengo a hablar con tiempo así tenés tiempo de pensarlo”, le dijo.

Luego de pensarlo, al día siguiente Gran Hermano la citó en el confesionario: “Estuve pensando y estoy dispuesto a brindarte el festejo. Las cosas no son tan fáciles… Siempre y cuando lleves a cabo una misión secreta que tengo para proponerte. ¿Estás de acuerdo?”, le dijo la voz del ojo que todo lo ve.

“Yo sé que bailás muy bien, que das clases y que te gusta enseñar pasitos, te veo bailando siempre en el espejo… El desafío que te propongo es lograr que Walter (Alfa) y Ariel realicen juntos una coreo marcada por vos”, añadió.

Rápidamente, la joven aceptó. “Pero tiene que ser un secreto. Ni antes, ni después, ni durante, vas a hablar de esto, que es un secreto entre vos y yo”, agregó Big. “Trato hecho”, ratificó Julieta. “Te pusiste la 10. Me encantó. Estoy re contenta. Gracias. Se cumple mi sueño”, agradeció.

Julieta le pidió a #GranHermano una pool party para celebrar su cumpleaños🎊 ¿Lo conseguirá?

El descubrimiento que delató a Julieta de Gran Hermano

El problema fue que, horas después, los cibernautas se dieron cuenta de un detalle: la participante de la casa más famosa del país ya había festejado su cumpleaños con una pool party el año pasado, en enero de 2022, cuando ella había dicho que nunca había celebrado de esta manera.

Las fotos están publicadas en la cuenta de Instagram de Julieta y se la puede ver celebrando el cumpleaños con su novio y amigas, alrededor de una pileta y con un marco decorado que dice “Pool Party”, junto a globos rosas y champagne.

Julieta en una pool party. Foto: Instagram

_ Con información de Noticias Argentinas