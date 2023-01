¡Escándalo! Se filtró que Coti podría volver a Gran Hermano 2022 por pedido de la producción

La Casa de Gran Hermano 2022 no deja de quedar en medio de las polémicas: ahora, y luego de que se cerrara una placa de Nominación caliente este jueves, se filtró que la correntina «Coti», expulsada hace pocos días, podría volver a la competencia para alentar nuevamente los conflictos propios de la convivencia.

En redes sociales, se viralizó el audio de una conversación que tuvo Javier Romero, padre de la participante, con una tercera persona donde asegura que su hija dialogó con la producción del reality de Telefe para regresar a la competencia.

«Le puedo dar una primicia. No es ‘si se da, se da o si no, no’. Me gustaría que siga afuera pero me dijo que cuando salió la productora le dijo que el rating bajó mucho en Gran Hermano después de ella» se escucha que dice Javier a un interlocutor desconocido.

Y en la charla agrega que “le dijo que hay grandes posibilidades, no esta semana, sino la próxima, en base a lo que pase en la casa. Hay que estar atentos a cualquier cosa que podría pasar. Ella vino enloquecida porque quería entrar de vuelta”.

Por el momento, no hubo descargo que ratifique o rectifique esa información por parte de la producción del programa, aunque posiblemente el conductor Santiago Del Moro tenga que explicar qué pasará en la próxima Gala de Eliminación del domingo.

Lo cierto es que tras la salida de Coti se hizo sentir el malestar entre los fanáticos del ciclo, muchos de los cuales se volcaron a las redes para reclamar por su retorno. Cabe destacar que el reality suma unos 20 puntos de rating como piso en general, lo que no se vio modificado por la salida de la joven y estratégica jugadora.

Cómo quedó la placa de nominados para este domingo

Luego de que Nacho se quedará con la prueba del líder, este jueves debió superar un escollo que lo puso ante una difícil decisión. Salvó a una de las personas nominadas, y de esta manera la placa quedó aún más picante que antes.

Es que este domingo Agustín, Alexis y Ariel serán quienes competirán por el aprecio del público afuera de la Casa. En ese grupo se encontraba, también, Lucila «Tora», quien finalmente fue salvada por Nacho.

El muchacho se mostró consternado por tener que decidir entre ella y Alexis «Conejo», pero finalmente se definió por la chica con la que tiene más cercanía.