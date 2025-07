El enigmático y sorpresivo mensaje de Zulema Yoma sobre la serie de Menem: “No emito opiniones”

En medio de la repercusión que generó la serie sobre Carlos Menem, Zulema Yoma sorprendió al comunicarse en vivo con Pablo Layus durante el programa Intrusos. La ex primera dama reconoció haber visto la ficción, protagonizada por Leonardo Sbaraglia y Griselda Siciliani, y valoró la interpretación de esta última, pero prefirió no emitir mayores opiniones para evitar conflictos familiares. Con un tono conciliador, pidió respeto por la obra y se despidió invitando al periodista a tomar un café.

Zulema Yoma sobre la serie de Menem: “No puedo desmentir algo que está en el mundo entero”

Zulema Yoma se comunicó con Pablo Layus, mientras estaba en vivo en Intrusos y hablaban de la serie de Menem: “La vi, pero no emito opiniones”.

“Griselda está perfecta”, dijo al ser consultada sobre la interpretación que hizo la actriz. Aunque prefirió no hablar sobre cómo quedó parada la familia Yoma en la ficción.

Zulema dio unas breves declaraciones por teléfono, pero no quiso hablar aire para no tener inconvenientes con sus familiares: “No porque después tengo problemas con todos, te lo agradezco”.

“Les ruego que me entiendan que no puedo estar desmintiendo algo que ya está en el mundo entero”, expresó la ex primera dama, que se despidió invitando a tomar un café al periodista.

La serie está disponible en por Amazon Prime Video desde el 9 de julio y ya es un éxito. Fue grabada en 2023 con Leonardo Sbaraglia en el rol de Carlos Menem y Griselda Siciliani como Zulema Yoma, con Ariel Winograd en la dirección.

Además de Leonardo Sbaraglia como Menem, el elenco incluye a reconocidos actores como: Griselda Siciliani, Juan Minujín, Marco Antonio Caponi, Agustín Sullivan, Cumelén Sanz, Guillermo Arengo y Campi.