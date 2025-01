El fuerte cruce entre Flor Peña y Fernanda Iglesias: «Me parece una burrada»

Florencia Peña estuvo en el móvil desde Mar del Plata en Puro Show para hablar del éxito que vive al frente de la obra «Mamma Mía!» y explicó que «la fama no es un objetivo ni un lugar a llegar, es una consecuencia de lo que hago».

Fuerte cruce entre Flor Peña y Fernanda Iglesias

«Acá Fernanda Iglesias, la que te hizo famosa. La conozco mucho porque le hago notas desde que era chiquita», se presentó la panelista y comenzó a hacerle preguntas. La actriz respondió todo, pero hubo un fuerte cruce cuando hablaron de su visita a la Quinta de Olivos durante la pandemia y la posibilidad de que haya tenido un romance con el expresidente Alberto Fernández, algo que ella desmintió en varias oportunidades.

«Hablaron que yo estaba en videos, que no estaba. Cuando fui a la Quinta de Olivos, también fueron Adrián Suar y más hombres. Pasados tres años, me intentaron hacer una foto falsa en la Casa Rosada, como si tuviera unos videos conmigo. En mi caso, todo es mentira, si algo hubiera sido verdad, sería otro el caso. Tiene que ver con lo que represento. Lo que han hecho contra mí, no lo han hecho contra nadie. Están esperando para matarme porque me va muy bien», dijo la actriz.

La periodista acotó que los videos de Tamara Pettinato la ensucian porque ella también es mujer. Pero la actriz la interrumpió muy enojada: «Es tremendo lo que estás diciendo. ¿querés decir que porque soy mujer me lo fui a fifar? Y el hombre que fue, fue a tener una charla. Es un pensamiento retrógrado».

«¿Vos estás pensando lo que estás diciendo? Me parece una burrada lo que estás diciendo. No, pará, no naturalicemos esto porque no. Que a esta altura de mi vida, siendo la actriz que soy, me están diciendo que está bien, que sospechen de mí que podría estar en un video con Alberto porque soy mina, está pésimo«, se indignó.

«La gente no lo piensa, son los trolls, estoy haciendo un espectáculo que va primero, me la re banco porque está bueno aclararlo. El macho alfa que va a una reunión y no es criticado, ¿pero la mina que se la banca sí? Te hubiera encantado que estuviera en algún video así podías matarme 24/7, pero no estoy, no estuve y no estaré», continuó.

Luego Florencia contó que hasta el 4 de marzo en Mar del Plata con «Mamma Mía!», después este año protagonizará en teatro «Pretty Woman» y tal vez en 2026 haga «Chicago». Antes de irse cerró con un mensaje para Fernanda Iglesias: «Soy combativa y me la banco. Me hizo famosa y yo con este móvil la estoy haciendo más famosa a ella».

NA