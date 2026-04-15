Un satélite de China fue usado por Irán para identificar bases de Estados Unidos: Trump pidió frenar entrega de armas

La guerra en Medio Oriente lelva más de un mes. Foto: AP.

Aseguran que Irán, que mantiene un conflicto bélico con Estados Unidos e Israel, adquirió en 2024 un satélite «espía» chino, que amplió su capacidad en la identificación para identificar bases nortemericanas en la guerra en Medio Oriente.

La adquisición del aparato tecnológico, fue revelado por The Financial Times, que compartió documentos militares de la república islámica. Donald Trump esta semana volvió a pedirle al gigante asiático que no suministre armas a Irán.

Cómo es el satélite que adquirió Irán de China

El satélite es el TEE-01B y fue recibido por la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní a finales de 2024, tras su lanzamiento desde China. En la actual guerra, se usó para vigilar instalaciones militares de Estados Unidos, señalaron medios internacionales.

Sus imágenes de medio metro de resolución aportaron datos de ubicaciones en Arabia Saudita, Jordania, Baréin, Kuwait, Omán e Irak, puntos con bases estadounidenses. El satéletite fue clave para analizar los movimientos de aeronaves, vehículos e infraestructuras.

Trump pidió a China que no suministre armas a Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó haberle pedido a su homologo chino, Xi Jinping, que no suministre armas a Irán y que éste le dijo que no lo estaba haciendo, en una entrevista con Fox Business emitida el miércoles.

«Había oído que China está dando armas a, quiero decir -lo estás viendo por todas partes- a Irán», dijo Trump en la entrevista.

«Y le escribí una carta pidiéndole que no hiciera eso, y él me escribió una carta diciéndome, básicamente, que no lo está haciendo», explicó.

Trump viajará a la capital china el 14 y 15 de mayo. La visita, prevista inicialmente para marzo y principios de abril, fue aplazada debido a la guerra en Medio Oriente.

El conflicto ha sumado otro elemento de tensión a la complicada relación entre Washington yBeijing, ya que China es un importante importador de petróleo de Irán.

El martes, China acusó a Estados Unidos de un comportamiento «peligroso e irresponsable» por su bloqueo de los puertos iraníes, y Xi prometió que su país desempeñaría un «papel constructivo» en la promoción de la paz en Oriente Medio.

En la entrevista, le preguntaron a Trump por informes según los cuales China había llevado a cabo recientemente un gran ciberataque contra el FBI.

COn AFP y Agencias