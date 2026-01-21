Leticia Siciliani, contra Sabrina Rojas, por Griselda: “Es como si se metiera conmigo”

En medio de las numerosas críticas que recibe Griselda Siciliani en redes y cuestionamientos de parte de los medios por su postura frente a las infidelidades de Luciano Castro, su hermana Leticia Siciliani salió en su defensa y opinó sobre las declaraciones de Sabrina Rojas, ex pareja del actor.

La conductora no dudó en criticar a Siciliani, su “discurso feminista” y recordarle su pasado “como amante”, cuestionando la ética de la actriz. Lo hizo tanto en Sálvese quien pueda, como en Bondi, junto a Ángel de Brito.

Leticia Siciliani salió a defender a su hermana Griselda tras las críticas por Luciano Castro

Entre tanto revuelo mediático, Leticia Siciliani opinó sobre el caso que explotó a principios de este mes y que tiene a su hermana como protagonista, tanto así como de las declaraciones de Rojas en distintos medios.

“No hablo de ella ni de nadie en particular, pero cualquier persona que hable mal de mi hermana, que diga algo que no es, que mienta, que diga cosas que no me gusten, es como si se metiera conmigo”, expresó la actriz en un movil de Intrusos.

“Me da fiaca que (Griselda y Luciano) estén pasando por esto, más allá de sentirme mal si la veo mal a ella”, opinó, reconociendo que la situación la afectó en su vida íntima.

Y respaldó la decisión de su hermana de no brindar más declaraciones a la prensa: “Pienso que Griselda ya habló demasiado y está perfecto que en este momento elija no hablar. No tiene nada más que decir y tampoco tiene obligación de estar hablando de su vida privada”.

“Eligió hablar en un momento que lo sintió”, cerró.