Por qué Luciano Castro busca su «recuperación integral»: los verdaderos motivos de su internación

La incertidumbre sobre el paradero y el estado real de Luciano Castro (50) llegó a su fin tras precisiones fundamentales brindadas por Ángel de Brito, el conductor de LAM. Lejos de las versiones cruzadas, se confirmó que el actor ingresó por voluntad propia a Cetraq, un reconocido centro dedicado al tratamiento integral de adicciones y cuadros psicopatológicos.

Tras una semana donde la filtración de audios y la ruptura con Griselda Siciliani lo dejaron en el centro de un «huracán mediático», Luciano Castro optó por un entorno profesional para iniciar un proceso de estabilización emocional y desintoxicación del asedio público.

Cetraq: ¿cómo es el lugar elegido por Luciano Castro para internarse?

La elección de esta institución no es aleatoria. Cetraq se destaca por ofrecer un abordaje interdisciplinario que permite diferentes modalidades según la necesidad del paciente: desde hospital de día hasta internaciones con seguimiento intensivo. Según el propio Ángel de Brito, el actor buscó un espacio que le brinde «herramientas terapéuticas grupales» para afrontar lo que su entorno describe como un momento de quiebre anímico.

Aunque inicialmente se habló de una internación puramente emocional, la especialización del centro en recuperación de adicciones aporta un nuevo matiz al cuadro. La institución trabaja bajo un modelo de contención que busca no solo la remisión de síntomas, sino una reinserción saludable en los vínculos afectivos y laborales del individuo.

«Vengo a sanar»: la confirmación de Moria Casán y la primera imagen de Luciano Castro

La noticia sumó una voz de peso en las últimas horas: Moria Casán. La conductora reveló haber mantenido una breve comunicación con el actor, quien le fue sincero sobre su presente: «Vengo a sanar, me interné porque quiero estar bien«. Según Casán, el actor manifestó que lo que más extraña es a su expareja y que su motor principal para esta recuperación es el bienestar de sus hijos.

Paralelamente, comenzó a circular una primera imagen de Castro dentro de la institución, donde se lo ve realizando actividad física. Si bien la filtración generó polémica dentro del centro —dado el estricto protocolo de privacidad—, la foto llevó tranquilidad a sus seguidores al mostrarlo en una actitud activa y enfocada en su rutina de cuidado personal.

Luciano Castro y un tratamiento «híbrido» para preservar el vínculo familiar

A pesar del aislamiento que requiere este tipo de procesos para evitar el impacto de los memes y las críticas en redes sociales, el tratamiento de Castro tendría una modalidad «híbrida». Esto le permitiría mantener el contacto con sus hijos a través de videollamadas coordinadas por Sabrina Rojas, quien se encuentra a cargo de los menores mientras el actor atraviesa este delicado proceso.

El objetivo final de esta internación voluntaria es que Luciano Castro logre «frenar» la inercia de una crisis que, según sus propias palabras, lo llevó a sentir que «destruye todo lo que construye«.