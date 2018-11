El increíble encuentro de un buzo y una foca que se volvió viral

Un buzo se encontraba nadando cuando una foca gris se le acercó.

El mamífero tomó la mano del buzo para que le rascara la panza. Este tierno encuentro pudo ser grabado y el video se volvió viral.

El afortunado de vivir esta grandiosa experiencia fue el inglés Gary Grayson, que dijo: “Esta foca gris se me acercó y estuvo 5 minutos conmigo, algo inusual. Luego otra se me subía a la pierna. Soy un buzo experimentado, pero nunca he vivido nada igual, y eso que suelo vivir la vida al límite. Pero esto es ciertamente algo que nunca había hecho”.

El encuentro fue mientras buceaba en las aguas de las Islas Sorlingas en Inglaterra.

