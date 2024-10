El insólito accidente doméstico que sufrió la China Suárez: fue mordida por un lagarto 

Este fin de semana, la China Suárez vivió un insólito accidente en su propio hogar y debió ser atendida en una guardia. Luego del trabajo de los profesionales de la salud, compartió los detalles del incidente con sus seguidores de Instagram, donde más de 6.5 millones de usuarios pudieron ver una imagen impactante de su mano ensangrentada. Con la leyenda “Pasaron cosas”, la publicación generó preocupación entre sus fans.

Cómo un lagarto llegó a morder a la China Suárez en el jardín de su casa

El accidente ocurrió en el jardín de la casa de la actriz, cuando intentó separar a su perra Sakura de un lagarto que vive en el lugar. “Pasaron cosas, ignoren mis uñas, estoy grabando en una cárcel”, escribió la modelo en sus stories junto a una imagen de su mano ensangrentada. Con su característico sentido del humor, la China se refirió a sus uñas, dado que se encontraba en pleno rodaje del spin-off de El Marginal, titulado Barro.

Una vez en casa, Suárez decidió compartir más detalles del accidente en un video junto a sus hijos, Rufina, Magnolia y Amancio. Allí, explicó lo ocurrido mientras sus nenes agregaban sus propios testimonios. Rufina, quien estuvo presente en el momento del ataque, relató: “Estábamos todos en la cama elástica y de la nada pasó un lagarto”. Según la China, se trataba de un ejemplar overo, una especie común en Argentina que suele ser inofensiva. “Hace tiempo subí una foto de él, vive en nuestro jardín”, recordó la actriz.

Sin embargo, la tranquilidad del lugar se interrumpió cuando Sakura, la mascota de la familia, se abalanzó sobre el lagarto. “Nuestra perra, que es gigante, fue y agarró al lagarto. Mi mamá fue corriendo a separarlos y el lagarto le mordió el dedo. Se le quedó colgando”, contó Rufina, mientras recordaba el momento de angustia. Suárez fue rápidamente llevada a un hospital, donde recibió atención médica. Por suerte, no hubo fracturas ni daños mayores. “Como ya tenía la antitetánica, solo me dieron antibióticos”, confirmó la actriz.

Más allá del dolor de la mordida del lagarto, Suárez aseguró que entendía el comportamiento del animal. En su relato, explicó que el reptil simplemente se estaba defendiendo: “El lagarto no lo hizo de malo, se defendió. Pobrecito, está bien. Lo vamos a seguir viendo por acá”. Luego, la hija de la modelo agregó: “Sakura está castigada”. Lejos de esta postura, la cantante se mostró comprensiva con su mascota: “Es su instinto, no lo hace de mala. Y el lagarto también se defendió, por eso me mordió a mí. Estoy bien, y mis amores que me acompañaron, los amo”, dijo la actriz refiriéndose a sus hijos.

El mensaje de la China Suárez a sus seguidores luego de lo ocurrido

Minutos más tarde, la influencer compartió con sus seguidores una reflexión sobre lo ocurrido. Con un breve video del animal, la actriz agradeció que el accidente no hubiera sido grave y señaló que volvería a actuar de la misma manera si tuviera que enfrentar una situación similar: “Él vive en nuestro jardín hace meses y es inofensivo. Respetamos su espacio y le dejamos comida, solamente mordió porque estaba defendiéndose de mi perra. Gracias a Dios que siempre me cuida y no fue nada grave”.

Además, la artista expresó: “¿Qué aprendí? Nada, volvería a hacer lo mismo. Como le dije a Rufi, es mi instinto y además no soy miedosa, no me paralizo ante estas situaciones y estoy contenta de haberlo salvado”. A pesar del dolor, la actriz prefirió enfocarse en el bienestar de todos los involucrados: el lagarto, la perra y, por supuesto, ella misma.