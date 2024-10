Acusan al Pocho Lavezzi de acoso y de no cumplir con un tratamiento de rehabilitación  

La exnovia de Ezequiel “Pocho” Lavezzi, Natalia Borges, acusó al exfutbolista de hostigarla y buscarla constantemente, a pesar de estar en pareja con Guadalupe Tauro, con quien tuvo un bebé hace tres meses.

“Él me escribe siempre, todo el tiempo. Intenté avisarle a su novia, pero ella me bloqueó. Me traicionaba con ella y ella siempre lo supo. Siempre estuve callada y respeté su estado. Eso lo hace siempre, no solamente ahora”, le contó Borges al periodista Guido Záffora.

“Le mandé un mensaje a Guadalupe, antes de saber que estaba embarazada y ella me bloqueó. Siempre me trató de mierda y siempre me maltrató”, agregó la ex de Lavezzi.

Los problemas que afronta Ezequiel «Pocho» Lavezzi

Flor de la V sumó en Intrusos que “su entorno está muy preocupado” por su estado de salud ya que inició un tratamiento de rehabilitación que no habría podido continuarlo. Además, se tiene que expedir la jueza por el caso con Yanina Screpante, que reclama dinero por el tiempo que vivieron juntos en el exterior cuando eran pareja.

Natalia Borges terminó muy mal su relación con Lavezzi. Lo denunció por violencia psicológica y física, pero se mantuvo en silencio por su estado. “Es una situación muy delicada. No tengo ninguna intención de arruinar su imagen. Contaría mi historia solo para alertar a otras mujeres, para que no pasen lo que yo pasé”, había dicho en enero de este año, finalmente optó por contactar a la prensa para lograr que su ex deje de buscarla.