Yanina Latorre reveló el feroz cruce, cara a cara, con Elina Costantini en una gala benéfica

Yanina Latorre, periodista y conductora en Radio El Observador, reveló al aire una áspera confrontación física y verbal que mantuvo con la modelo Elina Costantini, esposa del empresario y coleccionista Eduardo Costantini, durante la cena anual de la Fundación Paladini.

Lo que inició como una velada de recaudación solidaria derivó en un incidente sobre la pista de baile entre Yanina Latorre y Elina Costantini, signado por empujones deliberados y recriminaciones subidas de tono que rápidamente coparon los ciclos de chimentos.

El origen de la disputa entre Yanina Latorre y Elina Costantini en la subasta solidaria

De acuerdo con el relato pormenorizado de Yanina Latorre, la animosidad venía gestándose desde antes a sus críticas públicas hacia la reciente portada de una revista de actualidad protagonizada por la modelo, a quien cuestionó con dureza respecto de su inserción y protagonismo en el circuito del arte contemporáneo.

El punto de máxima tensión en el evento benéfico se produjo durante la puja benéfica de fragancias exclusivas: según la versión de la periodista, Elina Costantini acaparó las miradas al realizar ofertas que alcanzaron los diez mil dólares, una actitud que Latorre definió en el éter radial como una sobreactuación para captar las cámaras y exhibir una faceta de mecenazgo frente a los presentes.

Ambas coincidieron en mesas contiguas sin mediar saludo inicial. La tirantez del ambiente se trasladó minutos después al sector de la pista de música bailable, momento en el que, según la cronista, la modelo habría aprovechado la dinámica de los giros coreográficos junto a su acompañante para desplazarla con intencionalidad física del perímetro de baile.

«Me saca de la pista»: el fuerte enfrentamiento cara a cara entre Yanina Latorre y Elina Costantini

Al describir la secuencia de los hechos, Yanina Latorre detalló que inicialmente consideró el choque como un roce involuntario. Sin embargo, ante la reiteración del impacto, resolvió encarar de inmediato a la modelo para frenar la provocación en medio de los invitados.

«En un giro, el tipo la suelta a propósito y me saca de la pista. Le di el beneficio de la duda, pero vuelve y me saca otra vez. Fui, me le acerqué a la cara y le dije de todo; no quise hacer un escándalo mayor porque era una gala benéfica de gente que quiero», relató la conductora al graficar el tenso cruce verbal que mantuvo a escasos centímetros de su interlocutora antes de que la modelo se apartara.

La conductora cerró su relato recordando viejas controversias mediáticas en las que estuvo envuelta la empresaria de la moda, afirmando que no permitirá actitudes prepotentes en espacios públicos.

Hasta el momento, el entorno de Elina Costantini y su esposo ha optado por mantener el silencio y no emitir comunicados de réplica.