Teresa Costantini defiende su apellido en medio de una demanda de Eduardo: detalles de su estrategia

La disputa legal entre el empresario Eduardo Costantini y su exesposa, la cineasta Teresa Costantini, sumó un capítulo decisivo en el marco de una demanda que se viene gestando de manera privada desde hace aproximadamente siete años.

El fundador del Malba formalizó una solicitud judicial para que su exesposa deje de utilizar su apellido, una medida que impacta de manera directa en el perfil profesional de la realizadora. Frente a esta presentación, la estrategia de la defensa de Teresa se posicionó sobre preceptos constitucionales y comerciales, argumentando que el nombre representa su identidad pública consolidada tras casi tres décadas de matrimonio y una extensa trayectoria en la industria cinematográfica.

Trayectoria e identidad: los argumentos legales de Teresa Costantini

El frente defensivo de Teresa Costantini, ante la presentación de Eduardo Costantini, se asienta en pilares de índole profesional y de patrimonio moral. De acuerdo con las presentaciones incorporadas al expediente, la directora sostiene que el uso del apellido fue de común acuerdo durante los 28 años que perduró el matrimonio y que hoy resulta indisoluble de su imagen pública.

Sus abogados argumentan que invalidar su utilización a esta altura de su carrera implicaría un perjuicio comercial y de reconocimiento civil, considerando que sus producciones, premios y marcas registradas se construyeron bajo esa denominación.

Por otra parte, la defensa esgrimió razones vinculadas al origen del patrimonio familiar. En el expediente se señala que, al momento de contraer matrimonio, el empresario no ostentaba la fortuna actual y que Teresa —proveniente de la familia Correa Ávila— actuó como pilar fundamental en el desarrollo inicial de sus proyectos.

A este conflicto por la vía civil se le sumó el pedido de nulidad eclesiástica impulsado por el empresario, un movimiento legal que, según trascendió en el ciclo televisivo DDM (América TV), se intensificó tras el casamiento de Eduardo con su actual pareja, Elina Costantini, en 2019. Desde el entorno de la actual esposa del magnate confirmaron que el proceso se maneja bajo estricto hermetismo judicial por respeto a los involucrados.

¿Quién es Teresa Costantini? Una carrera ligada a la cultura y el cine nacional

Nacida bajo el nombre de Teresa Correa Ávila, Teresa Costantini edificó una respetada trayectoria en la cultura argentina como actriz, directora de cine, guionista y productora cinematográfica, optando por mantener el apellido de casada como su firma profesional incluso después del divorcio, una práctica amparada habitualmente por la ley civil en casos de notoriedad pública.

A lo largo de su carrera, fundó la productora Buenos Aires Producciones y dirigió largometrajes que obtuvieron reconocimiento en festivales internacionales. Su labor no solo se limitó detrás de cámaras, sino que se consolidó como una activa promotora cultural en el ámbito del cine independiente local. En el plano personal, es madre de cinco hijos fruto de su matrimonio con el empresario.

En este conflicto por el apellido, el círculo familiar directo tomó una posición unánime: sus cinco hijos respaldaron públicamente la postura de su madre. Incluso Soledad Costantini, quien se desempeña como directora de literatura del Malba y mantiene un vínculo laboral cotidiano con su padre, se alineó junto a sus cuatro hermanos en favor del derecho de Teresa a preservar su identidad artística.