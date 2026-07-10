Embarazo confirmado: Elina Costantini y Eduardo Costantini esperan su segundo hijo con emoción

Este viernes 10 de julio 2026, la modelo y empresaria Elina Costantini confirmó a través de sus redes sociales que se encuentra nuevamente embarazada, esperando su segundo hijo fruto de su matrimonio con el reconocido desarrollador inmobiliario y filántropo Eduardo Costantini.

La noticia llega apenas un año y medio después del nacimiento de su primera hija en común con Costantini, Kahlo Milagro, consolidando una historia de amor de siete años que la pareja suele asociar públicamente a vivencias místicas y de profunda fe religiosa.

El posteo de Elina Costantini en Instagram y el «significado espiritual» que le dieron a la ecografía

La ratificación del embarazo se concretó mediante la publicación de un emotivo video interactivo, en la cuenta personal de Instagram de la modelo, donde se visualiza en primer plano el estudio de la ecografía médica más reciente.

El material audiovisual estuvo acompañado por una breve pero contundente declaración, de marcado cariz espiritual: «Dios, sos grande. Gracias, gracias, gracias», plasmó la fundadora de la Semana de la Alta Costura, reflejando la fuerte impronta religiosa con la que transitan este proceso de maternidad y que ya es un sello distintivo de sus declaraciones públicas en los medios de comunicación masivos.

El video que subió Elina Costantini a sus redes sociales, confirmando su embarazo. @elinacostantini.–

A principios del corriente año, durante diversas entrevistas de archivo, la propia protagonista había manifestado el anhelo compartido con su esposo de agrandar la familia, aunque estimaba con prudencia que las agendas laborales y los plazos biológicos postergarían la llegada de un nuevo integrante.

«Nos encantaría el varón, la parejita. Pero bueno, tendría que ser otro milagro de Dios», había deslizado con anterioridad, una frase que cobra una renovada vigencia interpretativa tras la difusión del diagnóstico médico positivo.

Una familia ensamblada: los hijos de Eduardo Costantini y la llegada del nuevo integrante

Con el nacimiento de Kahlo Milagro, en enero 2025, la modelo se estrenó en el rol materno, mientras que para el fundador del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) significó la continuidad de su extensa descendencia.

Eduardo Costantini es padre de un nutrido grupo de profesionales compuesto por María Teresa, María Soledad, Mariana, Eduardo y Tomás, nacidos de su primer matrimonio de largo plazo con Teresa Costantini; a quienes se suman Gonzalo y Malena, fruto de su posterior vínculo sentimental con Gloria Fiorito.

La llegada de este nuevo bebé añade un eslabón generacional inédito a un entramado, que ya cuenta con numerosos nietos y bisnietos. De acuerdo con las expresiones compartidas por el entorno de la pareja desde la ciudad de Miami, donde alternan gran parte de sus compromisos comerciales, el matrimonio preserva intactos sus pequeños rituales cotidianos de unión y sus firmes pautas de comunicación interna como pilares para resguardar la intimidad frente al escrutinio del ecosistema virtual.