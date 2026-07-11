Juana Viale y Yago Lange: aseguran que la separación se habría producido por una presunta infidelidad

Los rumores sobre el final de la relación entre Juana Viale y Yago Lange volvieron a instalarse con fuerza. Luego de que semanas atrás trascendiera que la pareja habría decidido poner punto final a su noviazgo por diferencias en sus proyectos de vida y los constantes viajes del deportista, ahora surgió una nueva versión que habla de una supuesta tercera persona en discordia.

Hasta el momento, ninguno de los dos confirmó públicamente la separación, por lo que toda la información conocida se basa en trascendidos difundidos por periodistas de espectáculos.

De los problemas de agenda a una presunta infidelidad

La primera versión sobre la ruptura fue revelada a mediados de junio en LAM (América) por el panelista Pepe Ochoa, quien sostuvo que la conductora y el activista ambiental atravesaban un largo período de desencuentros debido a sus diferentes estilos de vida y compromisos laborales.

Según explicó entonces, Lange pasa gran parte del año viajando por sus proyectos vinculados a la navegación y la conservación de los océanos, mientras que Juana permanece en Buenos Aires por las grabaciones de Almorzando con Juana. Esa situación habría terminado desgastando la relación.

Sin embargo, en las últimas horas el periodista Oliver Ventura aportó una nueva versión. Según señaló, la separación no solo estaría vinculada a la distancia, sino también a una presunta infidelidad por parte del deportista.

De acuerdo con esa información, personas cercanas a la pareja aseguraron que la decisión de poner fin al vínculo ya estaría tomada y que Juana habría atravesado días de mucha tristeza durante las grabaciones de su programa. Hasta ahora, estas versiones no fueron confirmadas por los protagonistas.

Una historia de amor de bajo perfil

Juana Viale y Yago Lange comenzaron su relación a fines de 2022, aunque recién la hicieron pública en febrero de 2024, cuando compartieron sus primeras imágenes juntos en redes sociales.

Durante el noviazgo eligieron mantener un perfil muy reservado y fueron pocas las apariciones públicas. La pareja compartía el interés por la naturaleza, los deportes al aire libre y el compromiso con el cuidado del medio ambiente, una pasión que los llevó a participar juntos de distintas actividades y viajes.

Silencio de los protagonistas

Pese a la repercusión que generó la noticia, Juana Viale y Yago Lange continúan sin hacer declaraciones sobre su situación sentimental.

Por ese motivo, tanto la separación como los supuestos motivos del distanciamiento permanecen en el terreno de las versiones periodísticas y no cuentan, por el momento, con una confirmación oficial de ninguno de los dos.