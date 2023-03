El joven que denunció a Jey Mammon señaló a otro famoso conductor: «Nadie se anima a decirlo»

Lucas Benvenuto, el joven que denunció en 2020 al conductor Jey Mammón por abuso sexual y cuyo caso repercutió con fuerza en los medios durante la última semana, apuntó contra otro figura importante de Telefe.

Fue a través de su perfil personal de Instagram, donde Benvenuto realizó un vivo narrando más aspectos sobre su padecimiento y su necesidad de querer encontrar «paz» en un momento de alta exposición mediática.

Pero el joven no se quedó callado, y aseguró que Jey Mammon no es la única estrella del «canal de la familia» que cometió este tipo de delitos. “Hay muchos famosos más involucrados”, sostuvo

Y añadió una descripción indirecta sobre otro famoso conductor del canal líder. “No sé si escucharon que hay otro conductor de Telefe que salió otra persona a decir que también lo acosaba cuando era niño. Todos sabemos quién es el otro conductor… creo que viaja por el mundo me parece”, relató.

Con esa referencia, el conductor abrió todo tipo de especulaciones e interrogantes en las redes sociales. “Nadie se anima a decir, así pasó conmigo y saben qué hace eso, retrasa las cosas, porque para exponer a una persona tiene que haber una denuncia o una condena para hablar en público”, detalló.

También se encargó de ampliar informaciones sobre el proceso por el que tuvo que atravesar cuando se animó a contar su historia.

«Fue muy duro cuando me dijeron que el casi había proscripto. Creo que hubo una mano negra que hizo que la causa prescriba, porque se trataba de un famoso. Intentaron dejarme sin fuerzas y lo lograron», contó.

«El pésimo juez de esta última denuncia la selló de por vida. Es decir que mi caso no se va a poder volver a abrir, no hay vuelta atrás. Todos me dijeron que vaya por el juicio por la verdad. Pero en ese juicio no hay condena, no voy a poder obtener condena. Lo único que va a hacer eso es revictimizarme y volver a pasar por eso horroroso que viví. Yo creo que la condena social vale más que ese juicio pedorro», agregó.

Y detalló: «No quiero pisar más un tribunal, porque cuando salía de ahí terminaba en terapia intensiva con un intento de suicidio. El sistema judicial no está preparado para estar al frente de un caso de abuso sexual contra un menor».

Respecto de las críticas que recibió, expresó: «Entiendo que hay dos puntos de vista: los que me creen, por un lado, y por otro están las otras personas que son haters que detrás de una computadora pueden opinar muy feo. Me quedo con las que me apoyaron desde un principio«.