«Furia» desató otra guerra en Gran Hermano y se peleó con Florencia: «¿Te molesta mi fama?»

Juliana «Furia» volvió a ser protagonista de Gran Hermano este viernes por la madrugada tras una fuerte pelea con Florencia, que inició por un asunto cotidiano y terminó con la modelo llorando. Las miradas volvieron a centrarse en «Furia» luego de los problemas que tuvo con Mauro en los últimos días, lo que la llevó a la placa de nominaciones hasta el final del reality de Telefe.

FURIA CONTRA FLORENCIA



"Si hiciste un casting de mierda que te molestó jodete, no es mi culpa. Me di cuenta que estás media alteradita ¿te molesta mi fama? lo siento ¿querés cámara? ahí la tenés"#GranHermano pic.twitter.com/IomVmdBDUw — TRONK (@TronkOficial) May 10, 2024

Según reportó la cuenta Tronk, después de la gala conmovedora del jueves donde los participantes pudieron ver sus primeros castings para ingresar a Gran Hermano, «Furia» y Florencia tuvieron una pelea por el cambio de la bolsa del baño y la suciedad en la casa.

«Si hiciste un casting de m*erda que te molestó jodete, no es mi culpa. Me di cuenta que estás media alteradita ¿te molesta mi fama? Lo siento ¿Querés cámara? ahí la tenés», la increpó Juliana «Furia» a Florencia, mientras buscaban junto a Virginia una bolsa de basura para recambiar para en el baño.

La pelea afectó a Florencia, que terminó llorando en el cuarto de las chicas de Gran Hermano. «Me trató como el ort*. Le pregunté algo y me dice que la quiero copiar porque hoy ella dijo que era la única que cambiaba la bolsa del baño, hoy la cambié porque me indispuse, tiré una toallita y no había más lugar» se defendió la participante de los dichos de «Furia».

Fue Darío quien la tranquilizó, junto a Nicolás. Es que este le aseguró que haberla increpado es parte de la estrategia de «Furia»: «no entrés en su juego» le advirtió uno de los jugadores más longevos de Gran Hermano.

La convivencia en Gran Hermano se vuelve cada vez más hostil, teniendo a «Furia» como protagonista, camino a la final del reality que podría llegar hacia principios de junio según adelantó Santiago del Moro en las últimas horas.

Cómo quedó la placa de nominación de Gran Hermano, tras la decisión de Zoe

Tras un miércoles de pura acción en Gran Hermano, con la gala de nominación y la competencia por el auto 0 km, este jueves fue protagonista nuevamente a Zoe, que debió salvar a uno de los competidores nominados y poner a otro en su lugar.

Es que la placa inicial quedó conformada por Florencia, Mauro, Darío, Emmanuel y Martín. A ellos se sumó Juliana «Furia», sancionada por su pelea con Mauro. Sin embargo, Zoe como líder de la semana debió pasar al frente bajo la mirada atenta del resto de la casa, expectante por la gala de eliminación del domingo.

Sin embargo, poco pesó la presión en la joven hermanita, que no dudo en bajar de placa a Florencia y poner en su lugar a Virginia, ahora nominada. De esta manera, Mauro, Darío, Emmanuel, Martín, Furia y Virginia se medirán ante el público de Gran Hermano, encargado de elegir al nuevo eliminado de la competencia.