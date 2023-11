El mal momento de la familia de Manu Urcera, tras el casamiento con Nicole Neumann

Nicole Neumann y Manu Urcera se casaron hace pocos días en San Patricio del Chañar, Neuquén, pero poco duraron las albricias para la familia del corredor rionegrino, ya que se enteraron de una mala noticia que afecta su negocio privado.

Según indicaron portales de chimentos, la familia de Manu Urcera habría sufrido un robo millonario a sus instalaciones en Viedma, por lo que se presentaron ante la Justicia de Río Negro para que se investigue y se dé con los autores.

De acuerdo a las informaciones que trascendieron, la familia de Manu Urcera se enteró del desagradable hecho unos días después de ocurrido, el pasado lunes. Posteriormente, se acercaron a la Comisaría N°30 de Viedma para radicar la denuncia.

En la presentación consta que el encargado fue quien advirtió de este robo, ya que llegó a las instalaciones y, al abrir, se dio cuenta de que faltaban maquinarias y equipos cotizados en dólares.

Las primeras pericias determinaron que los delincuentes ingresaron al lugar por un ventiluz de un baño, informó el portal «Primicias Ya».

El importante proyecto de Nicole Neumann y Manu Urcera, a poco de casarse

Luego de casarse con Nicole Neumann hace algunos días, Manu Urcera sorprendió al brindar declaraciones públicas cuando fue entrevistado por Catalina Dlugi en «Agarrate Catalina», de La Once Diez.

«Niki les da todo a las hijas y les da prioridad. Desde el día uno lo hablamos. Ella me dijo desde el primer día somos cuatro y yo lo tenía claro», declaró el piloto de automovilismo, al hablar de su relación con Nicole Neumann.

«No me hubiese enamorado de una persona que no tome esa postura, porque el día de mañana cuando tengamos un hijo no me gustaría que la madre de mi hijo no fuera así” confesó Manu Urcera.

Tiempo después fue consultado por la posibilidad de agrandar la familia. «Tener un hijo es un proyecto, pero hoy en día con las carreras, y el trabajo de Niki que tiene la tele, eventos y demás, eso la mantiene ocupada», explicó el piloto rionegrino.

«Con esta vida agitada y sin pausas es difícil pensar en eso, pero en algún momento va a ocurrir y es el deseo de los dos«, cerró Manu Urcera.