Nicole Neumann mostró el vestuario para su boda con Manu Urcera y anticipó una sorpresa

Nicole Neumann y Manu Urcera se casaron hace pocos días en la bodega Malma de San Patricio del Chañar – Neuquén -, en una boda súper íntima de la que fueron parte familiares y algunos amigos de la pareja, quienes se sumaron a celebrar el amor conjunto.

Uno de los principales misterios que envolvía al gran evento era el vestuario de Nicole Neumann, que tuvo varios cambios ideados por la diseñadora Natalia Antolín y que la modelo mostró hace pocos días en sus redes sociales explicando el por qué de la selección.

El primer look que develó Nicole Neumann fue «un vestido corto pero con toques ‘bride to be'», con el que recibió a los invitados durante la jornada anterior a la unión civil con Manu Urcera para que «familias y amigos de ambos novios entren en ‘confianza'» contó la novia.

El look de «bride to be» de Nicole Neumann.

Posteriormente, Nicole Neumann eligió un primer vestuario «muy ‘yo’, que no dejara de ser ‘novia'». «Elegante, pero en un viñedo al aire libre! Como me gusta vivir! Y uno de los lugares donde tuvimos nuestro primer fin de semana juntos en Neuquén» indicó la modelo, que en su look incluyó el tocado de Gaby Burman.

El look de novia de Nicole Neumann, en la bodega Malma de Neuquén.

Finalmente, Nicole Neumann mostró el vestuario para el momento de la fiesta. «La idea era estar ya más cómoda para bailar sin parar» reveló la modelo. Además, contó que «le dimos el toque con el sombrero», que ella compartió con Manu Urcera.

Nicole Neumann y Manu Urcera compartieron sombreros en su día de boda.

«Brindamos a nuestros invitados sombreros y sombrillitas de sol para el mediodía que a veces se pone ‘duro’ jaja! que estuvieran lo más cómodos posibles!!!. Gracias a todos por estar en cada detalle para que fuera un día soñado!!!! No pudo ser más perfecto!!!!» concluyó Nicole Neumann sobre sus celebraciones.

Los cambios de vestuario de Nicole Neumann en su boda civil con Manu Urcera anticipan cómo será el evento del próximo 8 de diciembre, que la modelo anticipó en sus redes que tendrá un vestido acorde al gran momento.

Manu Urcera confirmó que planean tener un hijo con Nicole Neumann

Luego de casarse con Nicole Neumann hace algunos días, Manu Urcera sorprendió al brindar declaraciones públicas cuando fue entrevistado por Catalina Dlugi en «Agarrate Catalina», de La Once Diez.

«Niki les da todo a las hijas y les da prioridad. Desde el día uno lo hablamos. Ella me dijo desde el primer día somos cuatro y yo lo tenía claro», declaró el piloto de automovilismo, al hablar de su relación con Nicole Neumann.

«No me hubiese enamorado de una persona que no tome esa postura, porque el día de mañana cuando tengamos un hijo no me gustaría que la madre de mi hijo no fuera así” confesó Manu Urcera.

Tiempo después fue consultado por la posibilidad de agrandar la familia. «Tener un hijo es un proyecto, pero hoy en día con las carreras, y el trabajo de Niki que tiene la tele, eventos y demás, eso la mantiene ocupada», explicó el piloto rionegrino.

«Con esta vida agitada y sin pausas es difícil pensar en eso, pero en algún momento va a ocurrir y es el deseo de los dos«, cerró Manu Urcera.