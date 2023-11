Manu Urcera, marido de Nicole Neumann, rompió el silencio: «Tener un hijo es un proyecto»

Manu Urcera, marido de Nicole Neumann, sorprendió al brindar declaraciones públicas. Fue entrevistado por Catalina Dlugi en Agarrate Catalina a La Once Diez.

«Niki les da todo a las hijas y les da prioridad. Desde el día uno lo hablamos. Ella me dijo desde el primer día somos cuatro y yo lo tenía claro», declaró el piloto de automovilismo, al hablar de su relación con Nicole.

«No me hubiese enamorado de una persona que no tome esa postura, porque el día de mañana cuando tengamos un hijo no me gustaría que la madre de mi hijo no fuera así” confesó Manu.

Tiempo después fue consultado por la posibilidad de agrandar la familia. «Tener un hijo es un proyecto, pero hoy en día con las carreras, y el trabajo de Niki que tiene la tele, eventos y demás, eso la mantiene ocupada», explicó Manu.

«Con esta vida agitada y sin pausas es difícil pensar en eso, pero en algún momento va a ocurrir y es el deseo de los dos«, cerró Manu Urcera.

Nicole Neumann confirmó a su papá en su casamiento

Pasado el casamiento en Neuquén, Nicole Neumann se prepara para el gran evento en Exaltación de la Cruz, el próximo 8 de diciembre.

Entre los invitados se destaca Bernd Unter Unteruberbacher, papá de Neumann. “Llegó a la Argentina para felicidad de Nicole”, contó días atrás Laura Ubfal en Intrusos.