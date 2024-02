El mensaje de Lauty Gram, luego de romper con la China Suárez: «Tengo días buenos y días malos»

La China Suárez y Lauty Gram ya no estarían en pareja y el joven usó sus redes sociales para un descargo.

Lauty Gram y la China Suárez ya no estarían juntos. Pese a que nunca confirmaron el romance, ambos fueron vistos en reiteradas ocasiones juntos. En las últimas horas Lauty agradeció a sus seguidores por apoyarlo en los «días malos».

«Gracias a todos mis seguidores que siempre están ahí, a los que responden mis historias con mensajes lindos, los que me escuchan diariamente. Gracias de corazón a todos ustedes«, escribió el músico.

«En mi vida tengo días buenos y días malos como cualquier persona, aunque nunca demuestre los malos. Es ahí en donde más me apoyo en ustedes, en sus mensajes y las historias en donde me etiquetan escuchando mis canciones. Les agradezco infinitamente por apoyarme, gracias a ustedes me levanto con motivación todos los días y con ganas de seguir haciendo canciones», siguió el artista en su «duelo» por la separación de la China.

«Soy una persona muy solitaria que habla con muy poca gente (algo que pocos saben), así que sepan que ustedes me dan la mayor fuerza también para seguir metiéndole a full. Perdón si no puedo contestar sus mensajes algunas veces, es que no estoy mucho con el celu y también tengo demasiados como para responder todos. Pero la mayoría, sepan que los leo… Gracias y a seguir rompiendo», finalizó en su descargo.

Días atrás, Lauty Gram había dado indicios de una crisis con la China al subir una historia a Instagram dónde le suplicaba por volver. «Extrañándote», «Volvamos a intentarlo por favor», «Volveremos a abrazarnos», «Por favor», «¿Me extrañás?», «¿Volvemos?», fueron algunos de los mensajes.

La historia de Lauty Gram en Instagram.

Quién es Lauty Gram

Lautaro González Cadicamo es conocido en redes sociales como Lauty Gram. Nació el 27 de diciembre de 2001, en Buenos Aires. Se lo vinculaba sentimentalmente a La China Suárez.

Lauty Gram se convirtió en una estrella de TikTok. En esa red social tiene más de seis millones de seguidores. Comparte en redes sociales parte de su rutina y sus canciones virales.

En Instagram tiene más de un millón de seguidores. Entre ellos, se destaca la actriz argentina.