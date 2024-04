El mensaje de Tini Stoessel tras la publicación de su nuevo tema

Tini Stoessel sorprendió y conmovió a sus seguidores con la publicación de su nuevo tema dedicado a su padre. “Ya salió Pa, primera canción de este álbum, desde lo más profundo de mi corazón”, anunció la artista.

En pocas horas, el tema alcanzó más de 2 millones de reproducciones y muy buena aceptación por parte del público que se vio reflejado en su letra. Incluso varias cantantes como Nicki Nicole o Emilia la felicitaron.

“Quiero agradecerles desde lo más profundo de mi corazón por todos sus mensajes. Estoy muy conmovida con sus historias, de la manera en la que me expresan sus sentimientos y vivencias. Qué bendición que esta canción pueda acompañarlos de alguna manera. Los amo”, agradeció Tini.

“Hoy tengo un nuevo miedo que antes no tenía/ Fue un mes de Marzo, dijeron que te perdía/ Estaba a tu lado, pero ya falta me hacías/ Juro por Dios que decirte adiós no me salía/ Y todo el mundo preguntando cómo estaba/ Y yo deseando estar en el lugar que estabas/ El mundo seguía girando pero no pa’ mí/ Pensando en todo lo que aún nos falta por vivir”, dice un fragmento del tema que le dedicó a su padre, Alejandro Stoessel, que estuvo internado en terapia intensiva y provocó que la artista decidiera postergar algunos de sus shows.

“Pa” es el primer tema de “Un mechón de pelo”, el álbum que lanzará este próximo 11 de abril con varias canciones de sus vivencias en los últimos años, incluyendo el momento en el que casi pierde a su padre y sus problemas de salud mental, que sacó a la luz durante su gira por España en 2023.

Con información de Noticias Argentinas