La conmovedora canción que le dedicó Tini a su papá: «Entre tanta gente nadie me hace tan feliz»

La cantante pop Martina Tini Stoessel esta transitando una nueva etapa musical. Su próximo disco «Un mechón de pelo» promete ser mucho más introspectivo y mostrar los momentos difíciles que le tocó vivir en el último tiempo.

Desde el «hate» en las redes, el final de su relación con Rodrigo De Paul y los problemas de salud mental que tuvo en el último año. Ayer la artista lanzó el tema «Pa» que relata otro episodio duro que le tocó vivir: los graves problemas de salud que tuvo su papá, el productor Alejandro Stoessel.

Alejandro estuvo internado en terapia intensiva en el año 2022. El productor ingresó a un sanatorio en Palermo con sangrado estomacal y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en 3 ocasiones.

«Hoy tengo un nuevo miedo que antes no tenía/Fue un mes de marzo, dijeron que te perdía/’Taba a tu lado, pero ya falta me hacías/Juro por Dios, decirte adiós no me salía» comienza cantando Tini en «Pa».

El emotivo videoclip se desarrolla enteramente en la sala de un hospital, donde Martina dramatiza como fue el momento donde tuvo que cancelar los shows que tenía programados para marzo del 2022. Luego, se ve a una doctora llamando a los familiares de Alejandro.

Cuando comienza la música el videoclip muestra distintos momentos donde la artista fue acompañada por su padre: desde su paso por la escuela primaria, sus primeros pasos en el mundo del arte con Violetta y su carrera solista.

«Un mechón de pelo» el nuevo disco de la cantante sale el 11 de abril y este es el primer corte de difusión del proyecto.

Alejandro Stoessel defendió a Tini tras las críticas: «Son adictos irrecuperables a la maldad»

Alejandro Stoessel se hartó y defendió a su hija Tini de las críticas tras adelantar su nuevo disco.

El productor televisivo publicó un texto en su cuenta de la red social X en el que apunta contra los ataques que sufre su hija en las redes sociales.

“¿Cómo entender? ¿Cómo aceptar? ¿Cómo perdonar? La maldad de quienes intentan a través de la burla vulgar y estúpida, lastimar desde la cueva del anonimato”, manifestó al principio de su comunicado.

“Seres tan pequeños como inservibles, transpirando su veneno tóxico, que refugiados dentro de una pantalla, seguramente de baja calidad (humana), buscan alivio a través de su propia miseria, sin darse cuenta que son seres irrecuperables a la maldad” agregó.