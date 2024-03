El descargo de Tini en Twitter: «Terminé muchas noches sin querer despertarme a la mañana siguiente»

La cantante Martina Stoessel, simplemente conocida como Tini, esta teniendo criticas mixtas por el concepto de su nuevo disco que esta mostrando de a poco en sus redes sociales. La artista sorprendió a sus fanáticos al borrar todas sus publicaciones en Instagram, algo que han hecho varios músicos antes para llamar la atención antes de un lanzamiento.

Luego, Tini publicó una foto de mechones de pelo en el piso, lo cual adelantaba un posible cambio de look. Posteriormente esa imagen fue borrada y reemplazada por una de Stoessel en el baño cortándose el pelo a si misma con la descripción «me quedé callada».

Algunos fans se preocuparon por la salud mental de la cantante, quién ya había expresado en algunas ocasiones haber sufrido de ansiedad, depresión y ataques de pánico. Mientras que a algunos usuarios no les gustó esta nueva faceta de Tini y la criticaron.

Entre ellos, una usuaria de Twitter escribió al respecto un tuit que llamó la atención de la artista. «Contame ¿Qué te pasó tan grave en la vida reina? ¿Que te digan roba maridos?¿Te tiñeron y te quedó mal? Contame que es lo que te tiene tan emo para hacer tanto show» escribió haciendo referencia al escandalo que protagonizó Stoessel con Camila Homs y Rodrigo De Paul.

«Personas como vos me hicieron sentir exactamente lo que estás diciendo. Por personas como vos me quedé callada pensando que no podía contar ni permitirme ser sincera conmigo misma en muchas situaciones» comenzó su descargo la intérprete.

«Por personas y comentarios como los tuyos, terminé muchas noches sin querer despertarme a la mañana siguiente, desaparecer» continuó. «No tenes la mínima idea de lo que cada persona vive puertas para adentro, así que, ojalá, antes de comentar tan ligera e impunemente lo pienses dos veces» concluyó Martina.

La cantante recibió un gran apoyo de sus seguidores quienes la felicitaron por defenderse. Por otro lado, la usuaria que le había escrito a la cantante borró su tuit y puso su cuenta en privado.