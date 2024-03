Tini Stoessel rompió el silencio tras la defensa de su padre a las tremendas críticas que recibió

La cantante habló tras los dichos de su padre, Alejandro Stoessel quien la defendió de las críticas que recibió, después de haber adelantado parte de su nuevo disco Un mechón de pelo que saldrá el próximo 11 de abril.

Hace unos días Tini Stoessel explicó en un posteo que fue lo que la llevó a hacer públicos sus problemas personales que tanto revuelo y cuestionamientos trajo en la gente.

Desde el ciclo LAM, América Tv, se analizó el tema donde Yanina Latorre, quién es cercana a la familia de Tini, aseguró que la cantante “no está comerciando con la salud mental“, y argumentó: “Creo que está contando como hacen todas las artistas, en su caso particular lo que le pasó el año pasado”.

Además, la panelista contó que habló con la protagonista y leyó la respuesta de la cantante a su mensaje: “Estoy bien amor, solo que me quedé callada muchas veces. Todo el mundo está haciendo referencias a cosas que no son, cuando claramente me estoy refiriendo a muchas cosas que me pasaron. Toqué fondo muchas veces leyendo tantas duras críticas durante tantos años. Ahora estoy mucho mejor”.