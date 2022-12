El Ministerio de Salud alertó sobre la circulación de una cadena de WhatsApp con información falsa

El Ministerio de Salud de la Nación pidió desestimar un mensaje de WhatsApp que se ha viralizado en las últimas horas. «Pedimos a la sociedad desestimar este tipo de cadenas e informarse a través de nuestros canales oficiales«, señaló la cartera sanitaria respecto de una información falsa que circula en torno a una «nueva» variante de coronavirus.

«El Ministerio de Salud de la Nación informa que son falsos los mensajes que están viralizándose por Whatsapp sobre la “nueva variante COVID- Omicron XBB”, advirtió en redes sociales. «Pedimos a la sociedad desestimar este tipo de cadenas e informarse a través de nuestros canales oficiales«, reiteró.

Ayer la ministra Carla Vizzotti había asegurado que no va a haber restricciones pese al aumento de casos de coronavirus que se viene registrando en las últimas semanas en el país.

La ministra también había remarcado que, pese a los números, no hay riesgos de tensión o desborde del sistema de salud. Por último había insistido sobre la necesidad de que la población se aplique los refuerzos de la vacuna contra el virus.

«Tenemos circulación no solo de Sars COV 2 sino de influenza A, B y también de los otros virus, para los cuales no hay vacunas. Así que la situación es totalmente diferente a otros años. ¿La pregunta es si va a haber restricciones? La respuesta es no. ¿La pregunta es si hay riesgos de tensión o desborde del sistema de salud? La respuesta es no«, sostuvo la ministra Carla Vizzotti en una conferencia de prensa al hablar del coronavirus en el país.

«Ahora -aclaró-, si nosotros nos vacunamos, recibimos todos los refuerzos, todas las personas que pasaron más de 120 días del último refuerzo reciben esa vacuna que va justamente a reforzar su inmunidad –sobre todo las personas mayores de 50 años, las personas que tengan condiciones de riesgo, el personal de salud, el personal de las fuerzas armadas- es muy probable que aunque tengan Covid esa infección no se traduzca en complicaciones y muertes».

Acerca de la situación actual, expresó que «esta es la tercera semana consecutiva que hay un aumento del número absoluto de casos de Covid. Pero cuando se analiza comparado con otras situaciones y cuando se analiza en números absolutos, ese número, primero, no hace que el Sars COV 2 sea un virus que esté circulando en forma predominante y, segundo, no es un aumento muy importante».