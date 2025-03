El padre de Chelo Weigandt reveló cómo está su hijo tras la separación de Ángela Leiva

Este lunes se confirmó la triste noticia de la separación de Ángela Leiva y Chelo Weigandt a tres meses de iniciar una relación. La pareja había tomado relevancia por lo rápido que hicieron público su romance, dando a entender que a tan solo a días de conocerse ya tenían planeado un futuro casamiento entre ellos.

Ángela Leiva confirmó la noticia

Fue la propia cantante de cumbia quien se comunicó con Ángel de Brito para hacer pública la separación, pero sin brindar detalles de motivo, simplemente manifestó estar “pasándola muy mal”.

Por otra parte, Juan Etchegoyen dio a conocer una charla que mantuvo con Alejandro Weigandt, papá y representante de Chelo, sobre como vive su hijo la reciente ruptura.

“No me meto en la vida privada de mi hijo, solamente le manejo la carrera y todas las decisiones las toma él. Me parece una falta de respeto que opine sobre sus decisiones porque ya es un pibe grande y la verdad no me meto”, sostuvo cuando le preguntaron sobre qué opinaba de la relación entre la cantante de cumbia y su hijo.

“A él no le gusta estar en los medios por un tema que es medio delicado. La situación está mal. Él está intranquilo y esto les dolió a los dos, es parte de los dos”, reveló el padre del jugador, dando a entender que son ambas partes quienes están atravesando por un difícil momento.