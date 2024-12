Ángela Leiva confirmó su romance con el futbolista Marcelo Weigandt

Ángela Leiva denunció a su expareja, Mariano Zelaya, por violencia de género y se mostró muy preocupada por su bienestar. La cantante detalló el calvario que vivió a lo largo de los años junto a su manager y aseguró que tiene miedo de lo que pueda llegar a ocurrir tras denunciarlo públicamente.

El futbolista de Inter Miami compartió una foto junto a la artista

“Estoy segura de que él está obsesionado conmigo, lamentablemente, y el mensaje que yo vengo a dejar acá hoy… Me hubiese encantado venir a contarte que saqué mi álbum 15 años, por mis 15 años de carrera, donde yo regrabé estas canciones, pero lamentablemente hoy me tengo que sentar acá en tu diván y decir que si a mí me llega a pasar algo, ya saben a quién buscar, solamente eso voy a decir”, dijo en el programa de Verónica Lozano.

Pero a pesar del mal momento, se mostró acompañada en el recital de Luis Miguel y hoy ya está en condiciones de confirmar su romance con el futbolista Marcelo Weigandt.

El futbolista de Inter Miami compartió una foto junto a la artista y comentó que se conocieron hace muy poco, pero acompañó la imagen con un corazón y con un emoji de enamorado.

«Hace diez días conocí a esta gran mujer», escribió Chelo en su cuenta de Instagram en la foto con Ángela Leiva, en la que se muestran abrazados y muy sonrientes.

Ella compartió la imagen en su cuenta en días en los que enfrenta a fondo a su expareja, quien no para de acosarla y hostigarla, pero ella finalmente decidió dejar de callar.