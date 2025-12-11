El paseo navideño de Valentina Cervantes y Enzo Fernández que enamoró a sus seguidores

Valentina Cervantes abrió una ventana íntima a su vida familiar en Londres al compartir en redes sociales cómo transitan la previa de la Navidad junto a Enzo Fernández y sus hijos, Olivia y Benjamín.

Lejos de la Argentina y del clima festivo que suele envolver diciembre en su país, la familia encontró en las ferias y luces londinenses una manera distinta, pero igual de cálida, de vivir estas fechas.

Así esperan la Navidad Valentina Cervantes y Enzo Fernández en Londres

El recorrido navideño comenzó en una feria nocturna típica del invierno europeo, donde las luces destellantes se ven de fondo. Entre risas, churros y abrigos gruesos, Cervantes y Fernández se mostraron especialmente distendidos, disfrutando del momento y de la compañía mutua.

Los grandes protagonistas fueron, sin dudas, sus hijos: Benjamín, con su chaqueta varsity y los ojos encendidos por la emoción, saboreó un churro mientras exploraba los juegos y vitrinas. Olivia, por su parte, posó con su taza azul llena de bebida caliente y un peluche bajo su brazo.

La familia se mostró más contenta que nunca, acompañando al futbolista del Chelsea que aún se encuentra en temporada en la Premier League.