ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Redes

El paseo navideño de Valentina Cervantes y Enzo Fernández que enamoró a sus seguidores

La pareja se mostró muy enamorada, disfrutando con sus hijos Olivia y Benjamín.

Redacción

Por Redacción

Valentina Cervantes abrió una ventana íntima a su vida familiar en Londres al compartir en redes sociales cómo transitan la previa de la Navidad junto a Enzo Fernández y sus hijos, Olivia y Benjamín.

Lejos de la Argentina y del clima festivo que suele envolver diciembre en su país, la familia encontró en las ferias y luces londinenses una manera distinta, pero igual de cálida, de vivir estas fechas.

Así esperan la Navidad Valentina Cervantes y Enzo Fernández en Londres

El recorrido navideño comenzó en una feria nocturna típica del invierno europeo, donde las luces destellantes se ven de fondo. Entre risas, churros y abrigos gruesos, Cervantes y Fernández se mostraron especialmente distendidos, disfrutando del momento y de la compañía mutua.

Los grandes protagonistas fueron, sin dudas, sus hijos: Benjamín, con su chaqueta varsity y los ojos encendidos por la emoción, saboreó un churro mientras exploraba los juegos y vitrinas. Olivia, por su parte, posó con su taza azul llena de bebida caliente y un peluche bajo su brazo.

La familia se mostró más contenta que nunca, acompañando al futbolista del Chelsea que aún se encuentra en temporada en la Premier League.


Temas

Enzo Fernández

Valentina Cervantes

Valentina Cervantes abrió una ventana íntima a su vida familiar en Londres al compartir en redes sociales cómo transitan la previa de la Navidad junto a Enzo Fernández y sus hijos, Olivia y Benjamín.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios