ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Redes

La reacción de Valentina Cervantes cuando le preguntaron si renunció a MasterChef por pedido de Enzo Fernández 

La pareja del futbolista del Chelsea confirmó su salida del reality de cocina y expuso los verdaderos motivos. 

Redacción

Por Redacción

Valentina Cervantes y Enzo Fernández.

Valentina Cervantes y Enzo Fernández.

Valentina Cervantes confirmó que deja MasterChef Celebrity (Telefe) y explicó los motivos. La pareja de Enzo Fernández rompió el silencio y con su versión puso un punto final a las especulaciones. 

Qué dijo Valentina Cervantes cuando le consultaron sobre su continuidad en MasterChef Celebrity

“Es verdad que me voy”, dijo al aire de A la Barbarossa (Telefe). Ante la sorpresa de la conductora, explicó: “Lo que me pasa es que mi hija, Olivia, tiene cinco años y está escolarizada en Inglaterra. Ahora justo agarré un poco de vacaciones, pero ella estuvo viviendo un mes con el papá allá y mis hijos no son nenes que estén acostumbrados a estar con niñeras, entonces duermen con nosotros, yo la llevo al colegio, la baño…”. 

“Y Enzo tiene una agenda muy ocupada. Él capaz concentra, tiene partidos y esos dos o tres días mi hija se tiene que quedar con la niñera”, señaló. 

Sobre los días de la pequeña estuvo en Argentina, precisó: “Ahora vino porque tenía vacaciones y por el cumpleaños de Benja, y la idea era que volviera a hacer lo mismo, pero no quiso”. 

Respecto a las versiones de que su pareja le habría pedido que regrese porque la extraña, aclaró: “Enzo me extraña y gracias a Dios me extraña”. “En general, a los cuatro nos encanta estar juntos, mis hijos extrañan al papá, pero él lo puede entender de otra manera porque cuando él está de pretemporada y no está por veinte días, se entiende. Pero es más un tema de mi hija y yo siempre digo que ante todo soy mamá”, cerró. 

Se conoció la frase con la que Enzo Fernández le habría pedido a Valu Cervantes que renuncie a “MasterChef” 

Este miércoles se supo que Valentina Cervantes habría presentado su renuncia a MasterChef Celebrity, donde se convirtió en una de las concursantes favoritas. Así lo informó Ángel De Brito, quien además expuso la frase de Enzo Fernández que la llevó a ponerle un punto final a su participación. 

“Renunció por ese hombre. Ese hombre le pidió que se vuelva. Que no aguanta más, que se tome el avión y se vuelva. Y ella accedió. Superceloso”, sostuvo el periodista en referencia al jugador, con el que la modelo tiene dos hijos: Olivia y Benjamín

Al respecto, el conductor indicó que Cervantes regresaría a Inglaterra en los próximos días, dejando su lugar vacante para algún reemplazo o para reducir la duración del reality, según lo que decida la producción. La despedida recién se verá en algunas semanas, ya que tienen varios capítulos grabados. 


Temas

Enzo Fernández

MasterChef Celebrity

Valentina Cervantes

Valentina Cervantes confirmó que deja MasterChef Celebrity (Telefe) y explicó los motivos. La pareja de Enzo Fernández rompió el silencio y con su versión puso un punto final a las especulaciones. 

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios