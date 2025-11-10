La reacción de Valentina Cervantes cuando le preguntaron si renunció a MasterChef por pedido de Enzo Fernández 

Valentina Cervantes confirmó que deja MasterChef Celebrity (Telefe) y explicó los motivos. La pareja de Enzo Fernández rompió el silencio y con su versión puso un punto final a las especulaciones.

Qué dijo Valentina Cervantes cuando le consultaron sobre su continuidad en MasterChef Celebrity

“Es verdad que me voy”, dijo al aire de A la Barbarossa (Telefe). Ante la sorpresa de la conductora, explicó: “Lo que me pasa es que mi hija, Olivia, tiene cinco años y está escolarizada en Inglaterra. Ahora justo agarré un poco de vacaciones, pero ella estuvo viviendo un mes con el papá allá y mis hijos no son nenes que estén acostumbrados a estar con niñeras, entonces duermen con nosotros, yo la llevo al colegio, la baño…”.

“Y Enzo tiene una agenda muy ocupada. Él capaz concentra, tiene partidos y esos dos o tres días mi hija se tiene que quedar con la niñera”, señaló.

Sobre los días de la pequeña estuvo en Argentina, precisó: “Ahora vino porque tenía vacaciones y por el cumpleaños de Benja, y la idea era que volviera a hacer lo mismo, pero no quiso”.

Respecto a las versiones de que su pareja le habría pedido que regrese porque la extraña, aclaró: “Enzo me extraña y gracias a Dios me extraña”. “En general, a los cuatro nos encanta estar juntos, mis hijos extrañan al papá, pero él lo puede entender de otra manera porque cuando él está de pretemporada y no está por veinte días, se entiende. Pero es más un tema de mi hija y yo siempre digo que ante todo soy mamá”, cerró.

Se conoció la frase con la que Enzo Fernández le habría pedido a Valu Cervantes que renuncie a “MasterChef”

Este miércoles se supo que Valentina Cervantes habría presentado su renuncia a MasterChef Celebrity, donde se convirtió en una de las concursantes favoritas. Así lo informó Ángel De Brito, quien además expuso la frase de Enzo Fernández que la llevó a ponerle un punto final a su participación.

“Renunció por ese hombre. Ese hombre le pidió que se vuelva. Que no aguanta más, que se tome el avión y se vuelva. Y ella accedió. Superceloso”, sostuvo el periodista en referencia al jugador, con el que la modelo tiene dos hijos: Olivia y Benjamín.

Al respecto, el conductor indicó que Cervantes regresaría a Inglaterra en los próximos días, dejando su lugar vacante para algún reemplazo o para reducir la duración del reality, según lo que decida la producción. La despedida recién se verá en algunas semanas, ya que tienen varios capítulos grabados.