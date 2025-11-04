Wanda Nara aclaró los rumores sobre Enzo Fernández en plena gala de MasterChef Celebrity

En medio de los rumores que circularon en los últimos días, que indican que Wanda Nara habría mensajeado a Enzo Fernández ignorando que está en pareja con Valentina Cervantes, la conductora de MasterChef decidió aclarar el tema en plena gala.

Qué le dijo Wanda Nara a Valentina Cervantes sobre los supuestos mensajes a Enzo Fernández

Durante una nueva emisión de MasterChef Celebrity Argentina 2025, Wanda Nara decidió poner fin a los rumores que circularon en distintos portales sobre un supuesto mensaje suyo a Enzo Fernández, futbolista de la Selección Argentina y pareja de Valentina Cervantes, una de las participantes del reality.

Todo ocurrió cuando Valentina presentó su plato ante el jurado y la conductora aprovechó el momento para hacer una aclaración en vivo:

“¿Tenés, Valu, algo de bad bitch o sos tranquilita?”, preguntó la conductora.

La modelo e influencer respondió con humor: “Sí tengo, pero lo tengo escondido”, dijo, generando risas entre los presentes.

Tras las devoluciones del jurado, Wanda volvió a referirse al tema con un tono más relajado: “Bien, Valu, la verdad que increíble. Nos escuchó y le puso mi nombre. No tengo más que palabras de agradecimiento. Y aprovecho para aclarar las pavadas que dicen de mí con tu marido: son falsas.”

Cervantes, por su parte, le restó importancia al asunto:“Tranquila, Wanda, no pasa nada.”

El momento cerró con el característico toque de humor de la conductora: “Bienvenida a la fama.”

La situación rápidamente se volvió tendencia en redes sociales, donde los usuarios destacaron la soltura con la que Wanda enfrentó los rumores y la buena onda entre ambas en el set de MasterChef Celebrity.

Filtran el chat de las esposas de la Selección y el apodo para Wanda Nara

Según reveló Yanina Latorrre en Sálvese quien pueda, Cervantes no se mostró preocupada ante la insinuación de Wanda a su pareja y, si bien lo dejó pasar, no dudó en comentárselo a su círculo íntimo en el famoso grupo de chat con las “primeras damas” de la Selección.

En Pasó en América (América TV), Ailén Bechara dio a conocer el curioso apodo que las mujeres de la Selección le pusieron a Wanda tras su polémica actitud.

“Cada vez que hablamos de Wanda a mí me explota el teléfono. Todos quieren dar su punto de vista, opinar y contar», comenzó la panelista.

“Lo que me están contando es que en uno de los últimos partidos que jugó la Selección acá, la ven a Wanda y automáticamente en el grupo de las mujeres de los jugadores pusieron ‘Tatiana a la vista‘. Las administradoras del grupo son varias”, relató.

No solo quedó allí, sino que en el grupo habrían pedido un “castigo” hacia Wanda, por insinuársele a la pareja de una de ellas: “Mandaron disimuladamente que nadie le diera pelota, que apliquen la ley de hielo”