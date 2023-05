El picante comentario de Viviana Canosa: «Estoy soltera hace muchísimo»

Yanina Latorre recibió en su nuevo programa radial a Ángel de Brito y más tarde, para sorpresa de muchos, se sumó Viviana Canosa, a pesar de la rivalidad que existía entre ellas.

Sin embargo, decidieron dejar sus problemas atrás y Canosa se animó a hablar con humor sobre su vida sentimental: «Soy señora aunque estoy sola… Después de los cincuenta viste, cuando te dicen señorita te da vergüenza ajena».

«Novio no se tiene, pero pareja es como mucho», y Latorre preguntó: «¿Qué se tiene?», a lo que Canosa contestó: «No sé porque hace un montón que no tengo nada».

«Me prometí que el próximo que aparezca, le doy. Ese tengo que verlo y tener ganas de tirarlo contra en una pared, así en vivo, de parado, en un baño», bromeó Viviana.

De Brito, sorprendido, acotó: «Cómo has cambiado, yo conocí una Viviana más mojigata«, a lo que la conductora contestó: «No, ojo soy re conservadora. Me calienta siempre uno solo al mismo tiempo. A mí me calienta una sola bragueta, no funciono con 40, soy monobragueta. A mí me calienta mucho que un señor me encante mucho y con ese señor todo».

“Ahora me dicen todos, por qué no te divertís, salís con uno y con otro. Porque no es mi estilo, porque no me gusta, me tiene que encantar el tipo», agregó.