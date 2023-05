Viviana Canosa se solidarizó con Marcela Pagano: «Aguante la libertad de expresión»

El Grupo América se encuentra envuelto en un escándalo luego del despido de Marcela Pagano el último viernes, basado en una denuncia de maltrato laboral elevada por un productor del ciclo «Para que sepas» de A24. En ese contexto, en el que la conductora aseguró haber sido censurada por sus críticas al ministro Sergio Massa, su colega Viviana Canosa hizo pública su solidaridad con ella y argumentó que se trata de un despido similar al que vivió en la misma señal.

Por eso, Canosa utilizó la editorial de «+Viviana», su programa de LN+, para defender a Pagano y habló sobre la libertad de expresión. «Cuando hablo de libertad de expresión lo digo, lo hago. Voy a ser la más sorora de todas» comenzó la conductora.

Y recordó cuando Pagano leyó el comunicado sobre su salida. «Marcela Pagano fue la que leyó el comunicado mentiroso cuando salí de A24. Sin embargo, no me importa que ella no se haya portado bien conmigo porque cuando hablamos de libertad de expresión hablamos de libertad de expresión» agregó.

En este contexto, también apuntó a Massa por su salida de la señal A24 y argumentó una supuesta amistad de Daniel Vila, líder del Grupo América, con el ministro.

«Aguante la libertad de expresión. Cuando lo digo, hablo de verdad» agregó Canosa, solidarizándose con Pagano «por más que el canal diga que tiene un sumario por malos tratos» concluyó.

Qué dice la denuncia contra Marcela Pagano por maltratos

Según dio a conocer el Grupo América, la causa del despido de Marcela Pagano fue el registro de episodios de maltrato laboral, contradiciendo de esa manera lo que la periodista señaló en sus redes sociales el último fin de semana.

A través de un comunicado, se indicó que la investigación contra Pagano comenzó con la denuncia de un productor de 18 años de antigüedad en la empresa. El trabajador había acusado a la presentadora de violencia laboral, por lo que realizó la presentación acompañado por tres miembros de la Comisión Interna del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa).

La presentación hecha por el productor, cuya identidad no fue informada, fue incorporada en el comunicado oficial de la señal y se basó, centralmente, en que “Marcela Pagano me gritó violentamente y me maltrató por teléfono durante cinco minutos. Los gritos y la violencia ejercida por Pagano fueron el final de varios momentos de maltrato y destrato que sufrí”.

«Desde el comienzo de la llamada, la violencia y los gritos con los que me trató fueron de una mala educación gravísima, en varias oportunidades le dije que me dejara hablar y no me gritara, pero Pagano continuó con sus gritos desaforados. El griterío fue tan violento, despectivo y malicioso, que lo único que se me ocurrió fue cortar la llamada” fue el descargo del denunciante.