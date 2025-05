El posteo de Mica Vázquez tras la confirmación de embarazo que hicieron Fernando Gago y Verónica Laffitte

Este jueves, Fernando Gago confirmó que está esperando su primer hijo junto a Verónica Laffitte, su pareja. En ese contexto, Mica Vázquez, ex del director técnico, se mostró muy entusiasmada con una actividad nueva en sus historias de Instagram.

A través de sus historias de Instagram, la conductora mostró qué hizo minutos después de que su ex contara que iba a ser papá.

En la foto que posteó, Vázquez mostró un plato de lo que parece ser sopa de tomate y otro con carne, zanahorias baby y una masa de hojaldre. “Con ustedes, segunda clase de cocina. #Chef”, escribió en la imagen que no pasó desapercibida entre sus seguidores.

Cómo era la relación entre Mica Vázquez y Fernando Gago

En el año 2022, Mica recordó cómo fue la ruptura con el exmediocampista de Boca Juniors “Yo estaba totalmente enamorada de él, pero me separé porque me cagó con media argentina, medio Europa”, se le escuchó decir en el programa PH Podemos Hablar (Telefe).

En medio de su relato, la joven reflexionó: “Yo me enteré de algunas historias, pero andá a saber. Teníamos 19 años, ellos de repente tienen plata, poder, minas, son chicos”. Por último, sostuvo que Fernando salió con ella y Gisela Dulko al mismo tiempo: “Estuvo un ratito con las dos antes de casarse”.

“Fue una manera de decir, porque yo a veces quiero ser graciosa. Y lo dije riéndome. Para mí de verdad prescribió mi historia con Fer. Estoy en otra, tengo una familia hermosa. Pasaron muchos años. No le guardo rencor, lo quiero”, afirmó poco después la actriz en Socios del espectáculo sobre el recuerdo que le quedó de Gago.

Y agregó: “Me sorprendió bastante la repercusión que se generó. Mucha gente me escribió para preguntarme por qué hablé recién después de quince años. No es que hablé después de quince años, sino que nunca fui a un programa a hablar de Fer o de nuestra historia”.

Aunque buscó bajar el tono de sus dichos, la actriz sí ratificó que había sido víctima de las infidelidades de Gago. “En un programa en la radio primero y en PH después, con gente que me contiene mucho, se estaba hablando de una consigna de infidelidades. Me preguntaron si en esta relación había pasado y yo no tengo problema en contar cosas en un contexto donde me sienta cómoda”, dijo.