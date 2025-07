El regreso de una leyenda: UB40 con Ali Campbell vuelve a la Argentina con todo su legado reggae

Después de conquistar los escenarios más importantes del mundo, UB40 featuring Ali Campbell regresa a la Argentina para ofrecer una noche cargada de historia y emoción.

Ali Campbell trae de vuelta a UB40 al Gran Rex

Con producción de Fenix Entertainment, se presentarán el 17 de septiembre en el Teatro Gran Rex. La Preventa Santander Visa comenzará el viernes 11 de julio a las 10 horas por 48 horas o hasta agotar stock, a través de Tu Entrada. La venta general iniciará el lunes 14 de julio a las 10 horas.

Con una carrera que abarca más de cuatro décadas, hits eternos como “Red Red Wine” y “Kingston Town”, y una voz que marcó a generaciones, la icónica banda británica llega con su formación actual —liderada por Ali Campbell— para celebrar el legado del reggae junto al calor único del público argentino.

Dueño de la voz que marcó a UB40 y la llevó a vender 70 millones de discos y conquistar los rankings británicos, Ali Campbell continúa difundiendo el espíritu del reggae por el mundo. Al frente de la formación actual de su banda, continúa el legado que comenzó en 1979 en Birmingham, con la misión de difundir el reggae en todas sus formas.

«Tengo la mejor banda de reggae del mundo», aseguró Ali. En sus shows se combinan clásicos como los ya mencionados y también «Cherry Oh Baby» ó «Please Don’t Make Me Cry», con temas más recientes como los del álbum Unprecedented (2021). La banda actual incluye al bajista Colin McNeish, el baterista Paul Slowly, y el trompetista Colin Graham. También se sumó el baterista Frank Benbini, de Fun Lovin’ Criminals.

UB40 nació en 1979 como una banda multicultural comprometida socialmente. Su nombre proviene del formulario de desempleo británico, reflejando su conexión con las clases trabajadoras. Canciones como «Food For Thought», «King» y «One In Ten» abordaban temas como la pobreza, el racismo y la marginación en el Reino Unido, muchas veces adelantándose a su época.

A lo largo de los años, la banda llegó al número 1 en los rankings del Reino Unido y Estados Unidos con éxitos como «Red Red Wine», «I Got You Babe» (junto a Chrissie Hynde), «(I Can’t Help) Falling In Love With You» y «Baby Come Back» con Pato Banton.

Ali Campbell, en solitario y más allá

Antes de dejar UB40 en 2008, Ali ya había lanzado álbumes solistas como Big Love (1995) y Running Free (2007). Luego continuó con Flying High (2009) y Great British Songs (2010). En 2014 se reunió con Astro y Mickey Virtue para grabar Silhouette y luego los álbumes UB40 Unplugged (2016) y A Real Labour of Love (2018), que abordó el reggae digital y el dancehall de los años 80.

En 2022 lanzaron Unprecedented, grabado durante la pandemia, que incluye versiones de Bill Withers, Stevie Wonder y East 17, además de temas originales como la crítica canción título, que denuncia la gestión del gobierno británico durante el COVID.

El reggae como lenguaje universal

Tras la interrupción por la pandemia, la banda volvió con fuerza a los escenarios. Hoy, UB40 featuring Ali Campbell mezcla canciones originales con clásicos del reggae, atrayendo tanto al público original como a nuevas generaciones. Ali destaca cómo géneros actuales como el grime, hip-hop o drum and bass están profundamente influenciados por el reggae, el dub y el dancehall.

“La música reggae es un antídoto perfecto para estos tiempos oscuros. No siempre podés cambiar el mundo cantando, pero sí podés recorrerlo e intentar unir a las personas”, dijo Ali Campbell.